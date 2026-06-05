Гонка за суверенитет уже началась: Путин объяснил, от чего зависит лидерство стран

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что позиции государств в мировой экономике всё сильнее зависят от способности обеспечивать собственный суверенитет. По словам российского лидера, речь идёт не только о защите национальных интересов и противостоянии внешнему давлению.

«Позиции в системе мировых экономических связей, глобальное лидерство зависят от способности той или иной страны обеспечить собственный суверенитет. Не будет преувеличением сказать, что гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты», — сказал Путин.

По словам Путина, современный суверенитет уже нельзя сводить только к способности страны выдерживать санкции, политическое давление или попытки вмешательства извне. Это более широкое понятие, которое показывает, насколько эффективно устроены государственные институты, насколько устойчива экономика и насколько общество готово к долгосрочным вызовам. Отдельно он указал на важность эффективных инвестиций, включая вложения в технологическое развитие.

Ранее Путин сравнил дефицит бюджета России, ЕС и США. По словам главы государства, в 2025 году дефицит бюджета ЕС составляет 3,1% ВВП. При этом в отдельных странах показатель заметно выше.