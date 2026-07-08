Штормовые волны смыли пляж в Зеленоградске под Калининградом

Пятибалльный шторм на Балтийском море практически полностью разрушил пляж в Зеленоградске Калининградской области. Об этом сообщают местные паблики.

Высота волн достигала 4–5 метров, однако сильная непогода не остановила туристов. Многие продолжают приходить к побережью, чтобы запечатлеть мощь стихии на фото и видео.

По данным МЧС, 8 июля в регионе сохранялся сильный северо-западный ветер со скоростью 17–22 метра в секунду. Штормовое предупреждение действовало с начала суток и было отменено после 12:00 по московскому времени.

Синоптики ранее предупреждали о сложных погодных условиях: в области ожидались ливни, грозы, усиление ветра до 27–34 метров в секунду и шторм на побережье.

Ранее Life.ru рассказывал, что штормовой ветер в Калининграде повалил 13 деревьев и вызвал локальные подтопления. Повреждения зафиксировали на нескольких улицах города. Из-за падения деревьев были повреждены автомобили, нарушена работа освещения и произошло отключение электричества в одном из домов.