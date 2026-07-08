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Регион
8 июля, 08:36

Штормовой ветер повалил деревья и вызвал подтопления в Калининграде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ungvar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ungvar

Штормовой ветер обрушился на Калининград, повалив более десяти деревьев и вызвав локальные подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Штормовой ветер обрушился на Калининград. Видео © Telegram / Amber Mash

По состоянию на утро 8 июля в городе зафиксировали падение 13 деревьев. Повреждения отмечены на нескольких улицах, включая Алданскую, Узловую, Киевскую, проспект Мира и другие территории.

В результате непогоды на Колхозной дерево упало на два автомобиля, на Серпуховской из-за повреждения зелёного насаждения возникли перебои с уличным освещением, а на Дзержинского произошло отключение электричества в одном из домов.

Кроме того, специалисты сообщили о подтоплениях на улицах Ручейной, Палубной, Полоцкой и Галицкого.

В Калининградской области из-за сложных погодных условий объявлен режим повышенной готовности. Спасатели предупредили о сильных порывах ветра до 32 метров в секунду, а также ожидаемых ливнях и грозах.

В Калининградской области зафиксировали температуру до +52°C на солнце
В Калининградской области зафиксировали температуру до +52°C на солнце

А ведь только недавно аномальная жара била рекорды в Калининградской области. Тогда максимальная температура воздуха в регионе составляла 34,4 градуса. Жителей призвали готовиться к новым природным аномалиям.

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Владимир Озеров
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