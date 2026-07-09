Минтранс: Гроза и ливень в Москве могут повлиять на расписание рейсов

По информации Минтранса РФ, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями (ливень, гроза) в Московском регионе с ночи пятницы до конца выходных возможны корректировки в расписании авиарейсов и их отмены.

«Погодные условия могут повлиять на безопасность полётов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлёта и посадки. В связи с этим возможны изменения в расписании полётов, не исключены отмены рейсов», — уточняется в сообщении.

Аэропорты готовы работать в усиленном режиме: для обслуживания самолётов и пассажиров привлекут дополнительный персонал. Министерство рекомендует пассажирам отслеживать информацию о рейсах через официальные онлайн-табло и чат-боты аэропортов и перевозчиков, а также планировать маршрут к аэропорту вылета с учётом возможных задержек движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение: в пятницу, 10 июля, в Москве ожидается прохождение активного южного циклона. С 03:00 до 21:00 прогнозируются дожди и грозы. В период с 12:00 до 21:00 погодные условия осложнятся: местами пройдут ливни, возможен град, а порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.