В Москве и Подмосковье продлён жёлтый уровень погодной опасности

Жёлтый уровень погодной опасности продлён до вечера воскресенья в Москве и Подмосковье из-за сильных осадков, сообщили в Гидрометцентре РФ. Синоптики предупреждают о возможном выпадении до 20 мм осадков, а также о грозах и порывах ветра до 15 м/с.

«Жёлтый уровень опасности продлён до 21:00 мск воскресенья», — говорится в сообщении.

Причиной ухудшения погоды как в столичном регионе, так и по всей Центральной России, стало влияние активных фронтальных разделов высотного циклона, наступающих с запада.

Ранее ведущий синоптик «Фобоса» Михаил Леус сообщил, что грозы и дожди в Москве и области будут продолжаться ещё три дня и полностью прекратятся только 15 июля. В воскресенье и понедельник регион останется под влиянием холодного циклона с кратковременными осадками и температурой ниже нормы (до +22–24 градусов), однако со вторника восточный циклон начнёт ослабевать, а к среде установится сухая и тёплая погода с дневными значениями +24…+26 °C.