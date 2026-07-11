Зонты не убирать! Синоптик рассказал, когда распогодится в Москве

В Москве осадки будут идти ещё три дня и прекратятся только 15 июля, после чего воздух прогреется до плюс 26 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

«Появился свет в конце грозового туннеля. Грозы с дождями разной интенсивности и продолжительности будут терзать столичный регион еще три дня, а в середине новой недели погода исправится», — написал он.

По его словам, в воскресенье столичный регион окажется под действием холодной части циклона, центр которого расположился над востоком Центрального округа. Синоптик предупредил об обильных дождях, грозах и похолодании: температура опустится на два-три градуса ниже нормы.

В понедельник, как отметил Леус, Москва будет находиться под влиянием тыловой части циклона с центром над Нижегородской областью. Ещё возможны кратковременные дожди, местами с грозами, но приток холодного воздуха прекратится. После полудня воздух прогреется до плюс 22-24 градусов.

Со вторника восточный циклон начнёт постепенно сдавать позиции. Лишь местами возможны кратковременные осадки, в то время как воздух прогреется до отметок +23…+25 °C. К среде дожди полностью прекратятся, а дневные температуры достигнут +24…+26 °C.

Такая же температура сохранится и в четверг — с этого дня начинаются самые тёплые дни московского климатического года. Правда, в этот день через столицу «на сухую» пройдёт холодный атмосферный фронт.

Специалист добавил, что в пятницу в городе будет солнечно и без осадков. Выходные тоже порадуют теплом и ясной погодой, а после полудня температура превысит 25 градусов.

А ранее Леус предупреждал, что с пятницы по воскресенье в Москве выпадет много осадков — до половины месячной нормы июля, которая составляет 84 миллиметра. Синоптик уточнял, что дожди будут неравномерными: где-то пройдут сильные ливни, а где-то осадков окажется заметно меньше.