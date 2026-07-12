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11 июля, 21:17

Молния ударила в шпиль «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге молния ударила в шпиль «Лахта Центра» во время грозы. Кадры опубликованы очевидцами в Сети.

Молния ударила в шпиль «Лахта Центра». Видео © Telegram / Петербург с огоньком

Непогода сопровождается сильными ливнями, раскатами грома и многочисленными вспышками молний в разных районах города. Некоторые выходы из метро затопило. Кроме того, несколько авиарейсов были вынуждены уйти на запасные аэродромы или кружить в небе из-за непогоды, что привело к образованию зоны ожидания.

В Москве и Подмосковье продлён жёлтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлён жёлтый уровень погодной опасности

Ранее аэропорт Пулково предупредил о возможных корректировках расписания авиарейсов из-за непогоды. Время вылета некоторых рейсов могут перенести. Из-за неблагоприятных метеоусловий 11 самолётов, направлявшихся в Петербург, перенаправили на запасные аэродромы. В ряде районов города за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.

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Обложка © Telegram / Петербург с огоньком

Тимур Хингеев
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