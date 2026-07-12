«Россети» восстанавливают электричество в трёх федеральных округах после циклона

Компания «Россети» продолжает восстанавливать электроснабжение в трёх федеральных округах — Северо-Западном, Центральном и Уральском — после удара циклона. Свет уже полностью вернули в Свердловскую область.

«На данный момент полностью восстановлены энергообъекты в Свердловской области. Завершаются работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях, где электроэнергией уже обеспечены более 80% потребителей», — говорится в заявлении компании.

Однако сложная обстановка сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. Специалисты ремонтируют повреждённое оборудование прямо в непогоду. Непросто и в Дагестане: из-за затяжных ливней поднялась вода в реках, затопило дороги. Энергетики непрерывно следят за состоянием объектов. Всего к ликвидации последствий стихии привлекли более 200 бригад — около 600 специалистов и 250 единиц спецтехники.

В Москве и Московской области до вечера воскресенья продлили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Синоптики прогнозируют до 20 мм осадков, грозы и порывы ветра до 15 м/с. Причина ухудшения погоды — активные фронтальные разделы высотного циклона, которые движутся с запада и затронут не только столицу, но и всю Центральную Россию.