После суперциклона в Петербурге продолжают ликвидировать подтопления

Мощный циклон, обрушившийся на Санкт-Петербург вечером 11 июля, стал одним из сильнейших погодных явлений в этом году. По данным Росгидромета, он образовался из слияния двух вихрей и затронул множество регионов. Об этом сообщили в «Водоканале».

Для города удар стихии оказался серьёзным испытанием. В Приморском районе выпало 77 мм осадков при месячной норме 83 мм — почти вся норма за один день. Ещё в 10 районах также зафиксированы сверхрасчётные дожди.

Система водоотведения работала на пределе. За сутки она приняла более 4 млн кубометров сточных вод — вдвое больше обычного. Это привело к локальным подтоплениям.

Сейчас вода уже сошла на многих участках. Однако бригады продолжают дежурить в местах, где подтопления ещё остаются. Работы будут вести до полного осушения улиц.

В Москве и Московской области до вечера воскресенья продлили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Синоптики прогнозируют до 20 мм осадков, грозы и порывы ветра до 15 м/с. Причина ухудшения погоды — активные фронтальные разделы высотного циклона, которые движутся с запада и затронут не только столицу, но и всю Центральную Россию.