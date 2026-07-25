В Грузии после блэкаута возбудили уголовное дело о саботаже
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Уголовное дело о саботаже возбудили после блэкаута в Грузии 24 и 25 июля, сообщили в Службе государственной безопасности республики.
«[Это] подразумевает воспрепятствование нормальному функционированию или повреждение или уничтожение государственного предприятия или иного важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам Грузии», — говорится в сообщении.
Напомним, за последние двое суток Грузия пережила два блэкаута. Подачу электричества уже восстановили. Причиной последнего сбоя стало внезапное отключение главной высоковольтной ЛЭП республики «Имерети».
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