Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 15:24

В Грузии после блэкаута возбудили уголовное дело о саботаже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karol Serewis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karol Serewis

Уголовное дело о саботаже возбудили после блэкаута в Грузии 24 и 25 июля, сообщили в Службе государственной безопасности республики.

«[Это] подразумевает воспрепятствование нормальному функционированию или повреждение или уничтожение государственного предприятия или иного важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам Грузии», — говорится в сообщении.

Метро Тбилиси и железная дорога Грузии возобновили работу после блэкаута
Метро Тбилиси и железная дорога Грузии возобновили работу после блэкаута

Напомним, за последние двое суток Грузия пережила два блэкаута. Подачу электричества уже восстановили. Причиной последнего сбоя стало внезапное отключение главной высоковольтной ЛЭП республики «Имерети».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Грузия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar