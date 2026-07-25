В Грузии после блэкаута возбудили уголовное дело о саботаже

Уголовное дело о саботаже возбудили после блэкаута в Грузии 24 и 25 июля, сообщили в Службе государственной безопасности республики.

«[Это] подразумевает воспрепятствование нормальному функционированию или повреждение или уничтожение государственного предприятия или иного важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам Грузии», — говорится в сообщении.