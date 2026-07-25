Причиной блэкаута в Грузии стала главная высоковольтная ЛЭП «Имерети», загадочно вышедшая из строя
Причиной блэкаута в Грузии стало отключение ЛЭП «Имерети»
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Масштабное отключение электроэнергии по всей Грузии спровоцировал выход из строя высоковольтной линии «Имерети». Об этом заявил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции ИнгуриГЭС Леван Мебония в интервью телекомпании «ТВ Пирвели».
По его словам, именно через эту ЛЭП напряжением 500 киловольт шла основная нагрузка энергосистемы государства. Как только она отключилась, рабочий режим сети был нарушен, что привело к её полному распаду.
Специалисты в данный момент занимаются устранением последствий аварии. Мебония отметил, что восстановительные работы уже ведутся.
Точную причину повреждения линии электропередачи руководитель станции не озвучил. Он пояснил, что не располагает такими сведениями.
Это уже второй блэкаут в стране за последние двое суток. Предыдущее массовое отключение случилось в ночь на пятницу. Подача электричества абонентам к текущему моменту возобновлена в полном объёме.
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