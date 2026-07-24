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23 июля, 21:34

В Грузии масштабный блэкаут — без света остались миллионы людей

Обложка © Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / solnechnaja.olya

Обложка © Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / solnechnaja.olya

В Грузии ночью произошло масштабное нарушение работы энергосистемы: электричество отключилось в Тбилиси, Батуми и других населённых пунктах страны. О перебоях сообщили жители в социальных сетях.

В Грузии произошли отключения света. Видео © Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pro_sakartvelo

Согласно данным Государственной электросистемы Грузии, отключение связано с аварийной ситуацией. На фоне перебоя потребление в стране резко сократилось — с 1 860 до 563 мегаватт-часов. Сбой произошёл около 00:15 (23:15 мск). Представители Государственной электросетевой компании сообщили, что пока не располагают сведениями о том, почему почти на всей территории Грузии произошли отключения электроэнергии. Специалисты рассчитывают вернуть подачу электроэнергии в течение часа.

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Ранее в Черниговской области Украины более 70 тысяч человек остались без света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В энергокомпании заявили, что специалисты готовы начать восстановление повреждённых сетей, однако проведение работ будет зависеть от ситуации с безопасностью. Сроки полного возобновления подачи электроэнергии не называются.

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Тимур Хингеев
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