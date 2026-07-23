Ураган пронёсся по Алтаю и сорвал крыши со 152 зданий: введён режим ЧС

На Алтае мощный ветер со скоростью свыше 40 метров в секунду сорвал крыши со 152 зданий в Краснощёковском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону во «Вконтакте».

Ураган повредил 152 крыши в Краснощёково и Маралихе Алтайского края. Фото © МЧС по Алтайскому краю

Как уточнили в ведомстве, повреждения обнаружили в сёлах Краснощёково и Маралиха, где пострадали крыши построек самого разного назначения. В этих населённых пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации. Устранением последствий непогоды занимается аэромобильная группировка главка МЧС.

МЧС устраняет последствия сильного урагана в Алтайском крае. Фото © МЧС по Алтайскому краю

За обстановкой следит оперативная группа с беспилотником. Спасатели убирают поваленные ветром деревья, освобождают от них дороги, дворы и крыши домов.

Особое внимание уделяют помощи пожилым людям, многодетным семьям и тем, кто оказался в трудной ситуации. По данным МЧС, спиленные деревья и ветки вывозят грузовиками — только за прошедшие сутки сделали 25 таких рейсов.

Напомним, из-за штормового ветра в Алтайском крае без электричества остались более шести тысяч домов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, порывы достигали 33 метров в секунду и более, света лишились 44 населённых пункта в Краснощёковском и Чарышском районах.