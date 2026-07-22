В Алтайском крае более 6 тыс. домов обесточены после штормового ветра

Непогода с сильным ветром привела к массовым перебоям с электроснабжением в Алтайском крае. В двух районах региона — Краснощёковском и Чарышском — без света остались 44 населённых пункта, где проживают жители более 6 тыс. домовладений, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю поступила информация, о том, что из-за порывов ветра 33 м/с и более нарушено электроснабжение в Краснощёковском и Чарышском районах, без электроэнергии 44 населённых пункта, более 6000 домовладений. В Краснощёковском районе зафиксированы сообщения от граждан: 17 обращений по поводу повреждения кровель зданий, а также обращения по поводу падения деревьев», — говорится в сообщении.

Для проведения аварийно-восстановительных работ и контроля ситуации в район направили дополнительные силы спасателей. В их составе — оперативная группа МЧС, аэромобильная группировка, сотрудники пожарно-спасательных подразделений и спасатели краевого центра. Всего к ликвидации последствий привлекли 27 человек и четыре единицы техники. Обстановку также отслеживают с помощью беспилотной авиации.

В Краснощёковском районе создана рабочая группа администрации, готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На уровне региона действует межведомственный штаб. Прокуратура Алтайского края поручила проверить, как организованы восстановительные работы и соблюдаются ли права жителей пострадавших территорий.

Ранее на Урале был побит 40-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Дожди в регионе льют практически без перерыва с начала лета. Причиной аномальных ливней стала барическая ложбина — область пониженного давления, установившаяся над Средним Уралом. На данный момент затоплены 28 муниципалитетов. Самая сложная обстановка — в Полевском, Серове и Верх-Нейвинском городском округе. Из-за паводков эвакуированы более 400 человек.