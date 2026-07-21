Зонты наготове: Интенсивные осадки обрушатся на Москву в конце недели

В конце рабочей недели на Москву обрушатся интенсивные осадки. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в среду и четверг дожди будут небольшими, но уже в пятницу и субботу, 24–25 июля, ожидаются сильные ливни. Они приведут к падению температуры до +18…+20°C. В воскресенье дожди прекратятся, воздух прогреется до +23…+25°C.

Жары до конца недели не ожидается: днём будет около +22…+24°C, ночью — около +15°C, пишет «Москва 24».

А ранее Life.ru писал, что на Урале был побит 40-летний рекорд по осадкам. Причиной аномальных ливней стала барическая ложбина — область пониженного давления, установившаяся над Средним Уралом. Из-за паводков эвакуированы более 400 человек, 86 из них размещены в пунктах временного пребывания.