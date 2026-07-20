На Урале побит 40-летний рекорд по осадкам, дожди идут почти без перерыва

На Урале побит 40-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Дожди в регионе льют практически без перерыва с начала лета.

Причиной аномальных ливней стала барическая ложбина — область пониженного давления, установившаяся над Средним Уралом. Высотный циклон объединился с системой атлантического циклона со стороны Балтики и сформировал мощные дождевые облака. К концу июня был побит рекорд 1986 года.

В МЧС сообщили, что на данный момент затоплены 28 муниципалитетов. Самая сложная обстановка — в Полевском, Серове и Верх-Нейвинском городском округе. Сильно пострадали Ирбит и Ирбитский район, Кушвинский район, Первоуральск и Билимбай. В Шалинском районе, Нижних Сергах, Ревде и Слободе подтопило дома и дороги, а в Каменске-Уральском ливни затопили единственный роддом.

Из-за паводков эвакуированы более 400 человек, 86 из них размещены в пунктах временного пребывания. Спасатели продолжают вызволять людей с затопленных территорий, пишет Baza.

Ранее Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Московской области — он будет действовать до вечера 21 июля. Причина — грозы и ветер с порывами до 15 м/с, которые местами ожидаются днём 20 и 21 июля. Такой статус означает, что погода потенциально опасна для жителей. В столице же пока действует оранжевый уровень из-за аномальной жары: днём синоптики обещают до 28–30 градусов, в Подмосковье — 25–30.