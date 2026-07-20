В Московском регионе объявили жёлтый уровень опасности из-за гроз

В Московской области до вечера 21 июля объявили жёлтый уровень погодной опасности. Причиной стали ожидаемые грозы и усиление ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Непогода местами накроет регион днём 20 и 21 июля. Во время грозы порывы могут достигать 15 метров в секунду. Жёлтый уровень означает, что метеоусловия потенциально опасны. Утром во вторник аналогичное предупреждение планируют ввести и в Москве.

Пока в столице действует оранжевый уровень из-за сильной жары. Днём воздух прогреется до плюс 28–30 градусов, по области ожидается от плюс 25 до плюс 30. Для Москвы сильной жарой считается температура от плюс 30 градусов. В большинстве других регионов этот критерий составляет плюс 35.

Ранее Новосибирск после изнуряющей жары накрыли ливень и шквалистый ветер. Из-за разгула стихии видимость на дорогах упала практически до нуля. Потоки воды оказались настолько сильными, что ливневая канализация не справилась с объёмом осадков, и проезжая часть скрылась под водой.