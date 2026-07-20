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Магнитные бури 20–22 июля: Графики ИКИ РАН окрасились в красный! Когда Землю накроет мощная магнитная буря

Космическая погода готовит резкую смену прогноза: после безмятежного начала недели графики ИКИ РАН готовятся перейти в красную зону. Когда ждать удара, насколько сильной окажется магнитная буря и в какие часы геомагнитный фон достигнет пика?

20 июля, 09:34
Магнитные бури 20, 21, 22 июля: Официальный прогноз от ИКИ РАН и магнитная буря уровня G1. © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Магнитные бури 20, 21, 22 июля: Официальный прогноз от ИКИ РАН и магнитная буря уровня G1. © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Начало новой недели пройдёт почти образцово спокойно, однако зелёный прогноз задержится ненадолго. Уже во вторник геомагнитный фон начнёт постепенно меняться, а в среду вероятность полноценной магнитной бури подскочит. Получается, метеозависимым пора запасаться таблетками от головной боли и держать рядом тонометр?

Да. Согласно свежему расчёту вероятности магнитных бурь от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН на ближайшие три дня, самым напряжённым станет 22 июля. Именно в этот день индекс Kp пересечёт красную зону, что соответствует уже полноценной магнитной буре. Когда она начнётся и какой силы будет — смотрим вместе на графики ИКИ РАН.

Графики ИКИ РАН: Какой прогноз магнитных бурь на 20, 21, 22 июля 2026?

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 20, 21, 22 июля 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 20, 21, 22 июля 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В понедельник, 20 июля, магнитосфера останется спокойной. Вероятность благоприятной геомагнитной обстановки оценивается в 87%, возбуждённого состояния — в 10%, а магнитной бури — всего в 3%. Индекс Kp в течение суток будет колебаться примерно от 0,7 до 2 баллов. Небольшой подъём ожидается около 9:00, но даже тогда показатель останется глубоко в зелёной зоне. Каких-либо опасных всплесков график не показывает.

22 июля. Во вторник прогноз становится менее однозначным. Вероятность спокойной магнитосферы снижается до 49%. Шанс геомагнитных возмущений составляет 25%, а вероятность магнитной бури неожиданно поднимается до 26%. При этом основной почасовой сценарий всё ещё выглядит довольно мирно. Большую часть дня индекс Kp будет держаться в районе 1,3–2 баллов. Заметное движение начнётся вечером: около 18:00 показатель поднимется до 2,3, а к 21:00 достигнет 3 баллов. До красной зоны дело, вероятнее всего, не дойдёт, однако затишье уже начнёт трещать по швам.

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня, завтра и 22 июля 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня, завтра и 22 июля 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Среда, 23 июля, станет главным геомагнитным испытанием ближайших дней. Вероятность магнитной бури достигает 60%, вероятность возбуждённой магнитосферы составляет 25%. На спокойный сценарий специалисты оставляют лишь 15%. Уже после полуночи индекс Kp поднимется примерно до 4 баллов и задержится в жёлтой зоне на всё утро. К полудню показатель может вырасти до 4,3. Пик прогнозируется во второй половине дня: около 15:00 и 18:00 индекс достигнет 5 баллов, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1.

Красная зона, согласно нынешнему расчёту от ИКИ РАН, продержится ориентировочно с 15:00 до 21:00. Затем активность начнёт ослабевать, хотя к концу суток магнитосфера всё ещё останется возбуждённой с индексом Kp около 4,7. Уровень G1 считается самым слабым в пятибалльной шкале геомагнитных бурь, поэтому речь не идёт об экстремальном событии. Однако контраст окажется резким: менее чем за двое суток индекс Kp может подняться с почти нулевых значений до порога магнитной бури.

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Главный день, за которым стоит следить, 22 июля. Пока наиболее напряжённый период ожидается во второй половине среды, но прогноз космической погоды способен меняться по мере поступления новых данных о солнечном ветре. А ещё с 29 июня начался период ретроградного Меркурия, который продлится месяц! Узнайте, что можно и чего нельзя делать и почему июль будет тяжёлым для всех.

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Авторы
Карина Морозова
Карина Морозова
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