Магнитные бури 20–22 июля: Графики ИКИ РАН окрасились в красный! Когда Землю накроет мощная магнитная буря Космическая погода готовит резкую смену прогноза: после безмятежного начала недели графики ИКИ РАН готовятся перейти в красную зону. Когда ждать удара, насколько сильной окажется магнитная буря и в какие часы геомагнитный фон достигнет пика? 20 июля, 09:34 Магнитные бури 20, 21, 22 июля: Официальный прогноз от ИКИ РАН и магнитная буря уровня G1. © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Начало новой недели пройдёт почти образцово спокойно, однако зелёный прогноз задержится ненадолго. Уже во вторник геомагнитный фон начнёт постепенно меняться, а в среду вероятность полноценной магнитной бури подскочит. Получается, метеозависимым пора запасаться таблетками от головной боли и держать рядом тонометр?

Да. Согласно свежему расчёту вероятности магнитных бурь от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН на ближайшие три дня, самым напряжённым станет 22 июля. Именно в этот день индекс Kp пересечёт красную зону, что соответствует уже полноценной магнитной буре. Когда она начнётся и какой силы будет — смотрим вместе на графики ИКИ РАН.

Графики ИКИ РАН: Какой прогноз магнитных бурь на 20, 21, 22 июля 2026?

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 20, 21, 22 июля 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В понедельник, 20 июля, магнитосфера останется спокойной. Вероятность благоприятной геомагнитной обстановки оценивается в 87%, возбуждённого состояния — в 10%, а магнитной бури — всего в 3%. Индекс Kp в течение суток будет колебаться примерно от 0,7 до 2 баллов. Небольшой подъём ожидается около 9:00, но даже тогда показатель останется глубоко в зелёной зоне. Каких-либо опасных всплесков график не показывает.

22 июля. Во вторник прогноз становится менее однозначным. Вероятность спокойной магнитосферы снижается до 49%. Шанс геомагнитных возмущений составляет 25%, а вероятность магнитной бури неожиданно поднимается до 26%. При этом основной почасовой сценарий всё ещё выглядит довольно мирно. Большую часть дня индекс Kp будет держаться в районе 1,3–2 баллов. Заметное движение начнётся вечером: около 18:00 показатель поднимется до 2,3, а к 21:00 достигнет 3 баллов. До красной зоны дело, вероятнее всего, не дойдёт, однако затишье уже начнёт трещать по швам.

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня, завтра и 22 июля 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Среда, 23 июля, станет главным геомагнитным испытанием ближайших дней. Вероятность магнитной бури достигает 60%, вероятность возбуждённой магнитосферы составляет 25%. На спокойный сценарий специалисты оставляют лишь 15%. Уже после полуночи индекс Kp поднимется примерно до 4 баллов и задержится в жёлтой зоне на всё утро. К полудню показатель может вырасти до 4,3. Пик прогнозируется во второй половине дня: около 15:00 и 18:00 индекс достигнет 5 баллов, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1.

Красная зона, согласно нынешнему расчёту от ИКИ РАН, продержится ориентировочно с 15:00 до 21:00. Затем активность начнёт ослабевать, хотя к концу суток магнитосфера всё ещё останется возбуждённой с индексом Kp около 4,7. Уровень G1 считается самым слабым в пятибалльной шкале геомагнитных бурь, поэтому речь не идёт об экстремальном событии. Однако контраст окажется резким: менее чем за двое суток индекс Kp может подняться с почти нулевых значений до порога магнитной бури.

Главный день, за которым стоит следить, 22 июля. Пока наиболее напряжённый период ожидается во второй половине среды, но прогноз космической погоды способен меняться по мере поступления новых данных о солнечном ветре. А ещё с 29 июня начался период ретроградного Меркурия, который продлится месяц! Узнайте, что можно и чего нельзя делать и почему июль будет тяжёлым для всех.

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Авторы Карина Морозова