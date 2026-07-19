Эль-Ниньо и потеплевший океан грозят температурными рекордами в 2027 году, считают в Австралии

Сильный прогрев поверхности моря на планете и пик климатического феномена Эль-Ниньо могут привести к новому глобальному температурному рекорду уже в 2027 году. Об этом рассказала австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто.

«Глобальная температура поверхности моря сейчас очень высокая, и май 2026 года стал рекордно тёплым по глобальной температуре поверхности моря за всю историю наблюдений», — отметила доцент Университета Нового Южного Уэльса.

По словам учёного, Эль-Ниньо обычно повышает среднюю температуру после своего пика, в том числе за счёт роста температуры в тропической части Северной Атлантики и Индийского океана.

«Поэтому не будет удивительно, если в следующем году будет установлен новый глобальный температурный рекорд», — добавила она.

Эль-Ниньо — природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Это меняет взаимодействие океана и атмосферы, запуская цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах растёт вероятность засухи, в других — сильных осадков, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалсь, что Европу накрыла мощная волна жары из-за прихода субтропических антициклонов из Сахары и Иранского нагорья, которые вытеснили океанические воздушные массы. По словам климатолога Массимилиано Фаццини, эти антициклоны простираются до 6–8 км и, переваливая через горы, дополнительно нагреваются от сжатия.