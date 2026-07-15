Климатолог объяснил аномальную жару в Европе влиянием пустынных антициклонов

Европу накрыла одна из самых мощных волн жары за последние годы, а причиной рекордных температур стали не обычные погодные процессы, а приход субтропических антициклонов из пустынных регионов. Об этом рассказал преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини.

По словам специалиста, раньше климат Западной Европы чаще определял океанический антициклон, который приносил более прохладные воздушные массы. Сейчас его всё чаще вытесняют мощные антициклоны, формирующиеся над Сахарой и Иранским нагорьем.

«Когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказываются очень мощными и простираются на высоту до шести-восьми километров. Переваливая через горные хребты, эта тёплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счёт сжатия», – объяснил климатолог.

Фаццини отметил, что именно сочетание уже нагретого воздуха и дополнительного прогрева при движении вниз приводит к экстремальным температурам у поверхности земли. По его словам, пустынные районы Ближнего Востока сегодня нагреваются даже сильнее, чем северная часть Сахары.

«Именно поэтому нынешние волны жары оказываются столь интенсивными: воздух у поверхности изначально очень тёплый, а дополнительный прогрев за счёт нисходящих потоков воздуха ещё сильнее повышает температуру», – заключил учёный в беседе с РИА «Новости».

Аномальная жара установилась в Европе в середине июня. В ряде стран столбики термометров поднимались выше 40 градусов, а Франция, Великобритания, Нидерланды и Италия объявляли максимальный уровень погодной опасности из-за сильного зноя.

Ранее климатолог из Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо назвала деятельность человека главной причиной ускорения глобального потепления. По её словам, основную роль играют выбросы парниковых газов от промышленности и энергетики, а также изменение природных экосистем. Учёная подчеркнула, что нынешние волны жары являются предупреждением о необходимости менять подход к климатической политике.