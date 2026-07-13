Климатолог спрогнозировал новую волну аномальной жары в России

Европейская территория России может стать регионом, который сильнее всего пострадает от новой волны экстремальной жары, наступающей на Европу. Об этом заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

По словам учёного, после мощного зноя в конце июня в Западной Европе сейчас формируется вторая волна. Хотя она будет немного слабее предыдущей, она всё равно считается статистически исключительной. Траектория движения горячего воздуха изменилась: вместо маршрута от Алжира к западной Скандинавии поток теперь направляется из Магриба в северо-восточную Европу.

«Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте», — сказал РИА «Новости» Фаццини.

Климатолог пояснил, что над европейской частью России сойдутся два мощных тёплых атмосферных процесса. Первый — волна жары и антициклон, движущийся из Западной Европы и Северной Африки. Второй — чрезвычайно тёплый поток со стороны Персидской пустыни и Иранского нагорья. Их сочетание, по мнению эксперта, и сделает регион зоной наибольшего теплового удара.

В середине июня в Европе уже фиксировали температуру до 40 градусов и выше, красный уровень опасности объявляли во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Сейчас на Апеннины наступает уже третья волна зноя. Кроме западной части России, сильнее всего жара ударит по Скандинавии, странам Балтии и Польше, добавил Фаццини.

Ранее терапевт Дилек Шенгюл предупредил, что после 17 июля Турцию накроет аномальная жара. На курортах температура превысит +40 градусов, поэтому туристам следует избегать долгого пребывания на солнце, пить больше воды и следить за самочувствием. Особенно опасна такая погода для детей, пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями, так как возрастает риск теплового удара и обезвоживания.