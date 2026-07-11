Не только море, но и «баня»: Турцию накроет экстремальная жара

После 17 июля Турцию накроет волна аномальной жары. По прогнозам, на популярных курортах температура воздуха превысит +40 градусов, а врачи уже призвали туристов соблюдать меры предосторожности. Об этом РИА «Новости» сообщил турецкий терапевт Дилек Шенгюл.

«Предстоящая волна жары потребует особой осторожности. Необходимо избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и внимательно следить за самочувствием», — сказал он.

Особенно опасной жара может стать для детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями. Как отметила врач, высокие температуры значительно повышают риск обезвоживания и теплового удара. Первыми признаками перегрева являются головокружение, слабость, тошнота, учащённое сердцебиение и спутанность сознания.

При появлении таких симптомов необходимо как можно скорее уйти с солнца, а при ухудшении состояния обратиться за медицинской помощью. Специалист рекомендовала планировать прогулки и экскурсии на утренние или вечерние часы, носить лёгкую одежду светлых тонов, пользоваться головными уборами и солнцезащитными средствами, а также регулярно восполнять потерю жидкости.

На фоне ожидаемого потепления Министерство здравоохранения Турции также призвало жителей и гостей страны не ждать появления жажды и ежедневно выпивать от 2,5 до 3 литров воды. По данным синоптиков, после 17 июля на курортах Средиземноморского и Эгейского побережья температура воздуха может превысить +40 градусов.

Ранее синоптики предупредили о периоде аномальной жары сразу в нескольких регионах России. Температура воздуха в отдельных субъектах заметно превысит климатическую норму. Наиболее высокие показатели ожидаются в Курганской области, где 11–12 июля воздух может прогреться до +37 градусов.