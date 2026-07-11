В Гидрометцентре сообщили, в каких регионах прогнозируется аномальная жара

Сразу в нескольких регионах России в ближайшие дни ожидается существенное превышение климатической нормы температуры. По прогнозу Гидрометцентра, наиболее жаркая погода установится в Курганской области, а также затронет Новосибирскую область и Алтайский край.

Для Курганской области период аномальной жары придётся на 11–12 июля. По оценке синоптиков, в дневные часы столбики термометров смогут подняться до +37 градусов. В Новосибирской области и Алтайском крае высокая температура задержится дольше. Согласно прогнозу, необычно жаркая для этого времени года погода сохранится с 11 по 14 июля.

Тем временем Подмосковье накрыл мощный ураган — местные жители публикуют впечатляющие кадры. По прогнозам, циклон достигнет столицы в выходные, где ожидаются ливни и шквалистый ветер. Жители Наро-Фоминска и Троицкого округа наблюдают чёрное небо. В отдельных районах региона уже идут сильные дожди.