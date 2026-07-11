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Регион
11 июля, 02:15

В Гидрометцентре сообщили, в каких регионах прогнозируется аномальная жара

В Курганской и Новосибирской областях ожидается аномальная жара до +37 градусов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сразу в нескольких регионах России в ближайшие дни ожидается существенное превышение климатической нормы температуры. По прогнозу Гидрометцентра, наиболее жаркая погода установится в Курганской области, а также затронет Новосибирскую область и Алтайский край.

Для Курганской области период аномальной жары придётся на 11–12 июля. По оценке синоптиков, в дневные часы столбики термометров смогут подняться до +37 градусов. В Новосибирской области и Алтайском крае высокая температура задержится дольше. Согласно прогнозу, необычно жаркая для этого времени года погода сохранится с 11 по 14 июля.

Смерч снёс крыши домов в Подмосковье
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Тем временем Подмосковье накрыл мощный ураган — местные жители публикуют впечатляющие кадры. По прогнозам, циклон достигнет столицы в выходные, где ожидаются ливни и шквалистый ветер. Жители Наро-Фоминска и Троицкого округа наблюдают чёрное небо. В отдельных районах региона уже идут сильные дожди.

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Тимур Хингеев
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