Небо над областью почернело: Стихия «перемалывает» Подмосковье и движется на столицу
Подмосковье накрыл мощный ураган, циклон движется на столицу
Обложка © Telegram / ЧП / Москва
Подмосковье накрыл мощный ураган — местные жители публикуют впечатляющие кадры. По прогнозам, циклон достигнет столицы в выходные, где ожидаются ливни и шквалистый ветер.
Подмосковье накрыл мощный ураган. Видео © Telegram / ЧП / Москва
Жители Наро-Фоминска и Троицкого округа наблюдают чёрное небо. В отдельных районах региона уже идут сильные дожди.
Подмосковье накрыл мощный ураган. Видео © Telegram / Типичный Наро-Фоминск️
Уже в эти выходные над столицей начнётся схватка двух суперциклонов, что принесёт нам ливни, жару и перепады атмосферного давления. Life.ru разобрался, что такое эффект Фудзивары, чем он опасен для сердечников и что происходит в организме во время грозы в духоте.
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