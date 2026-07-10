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10 июля, 19:24

Небо над областью почернело: Стихия «перемалывает» Подмосковье и движется на столицу

Подмосковье накрыл мощный ураган, циклон движется на столицу

Обложка © Telegram / ЧП / Москва

Обложка © Telegram / ЧП / Москва

Подмосковье накрыл мощный ураган — местные жители публикуют впечатляющие кадры. По прогнозам, циклон достигнет столицы в выходные, где ожидаются ливни и шквалистый ветер.

Подмосковье накрыл мощный ураган. Видео © Telegram / ЧП / Москва

Жители Наро-Фоминска и Троицкого округа наблюдают чёрное небо. В отдельных районах региона уже идут сильные дожди.

Подмосковье накрыл мощный ураган. Видео © Telegram / Типичный Наро-Фоминск️

Леус: В Москве за три дня может выпасть до половины месячной нормы осадков июля
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Уже в эти выходные над столицей начнётся схватка двух суперциклонов, что принесёт нам ливни, жару и перепады атмосферного давления. Life.ru разобрался, что такое эффект Фудзивары, чем он опасен для сердечников и что происходит в организме во время грозы в духоте.

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Алена Пенчугина
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