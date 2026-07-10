Столкновение циклонов над Москвой 11–12 июля заставит сердечников молить о пощаде! Чем опасна гроза в такое время? Оглавление Что за эффект Фудзивары, который идёт на Москву Что происходит с организмом перед грозой Почему сердечникам особенно тяжело в грозу? Грозы в Москве 11 и 12 июля: почему болит голова и начинается мигрень Столкновение двух антициклонов: кто пролежит выходные 11–12 июля пластом Гид, как метеозависимым вести себя в грозу Что сделать заранее, чтобы не было плохо Уже в эти выходные над столицей начнётся схватка двух суперциклонов, что принесёт нам ливни, жару и перепады атмосферного давления. Life.ru разобрался, что такое эффект Фудзивары, чем он опасен для сердечников и что происходит в организме во время грозы в духоте. 10 июля, 04:00 Грозы в Москве: сердечники в опасности! Что происходит с организмом во время шторма и чем он опасен? Обложка © РИА Новости / Денис Мурин

В ближайшие выходные, 11–12 июля, Москву накроет редкое погодное явление — эффект Фудзивары. По прогнозам синоптиков, он принесёт сильные ливни, грозы и почти месячную норму осадков всего за два дня. Life.ru выяснил, что происходит с организмом во время грозового циклона, что это за эффект такой и чем он опасен, что ещё нужно знать про столкновение двух циклонов, кто находится в группе риска и как пережить непогоду без серьёзных последствий для организма.

Что за эффект Фудзивары, который идёт на Москву

Эффект Фудзивары накроет Москву 11–12 июля и принесёт грозы, жару и сильные ливни. Фото © РИА Новости / Павел Бедняков

Итак, синоптики в панике из-за столкновения над столицей сразу двух антициклонов и называют это эффектом Фудзивары. Но почему и что он под собой подразумевает? Сейчас объясним. Эффект Фудзивары — редкое метеорологическое явление, при котором два циклона или урагана сближаются и начинают влиять друг на друга. В эти выходные соединятся циклоны «Бернадетт» и «Каспиец». Интерес и опасность в том, что второй обычно не активен летом. Но, видимо, июль 2026 года станет исключением.

Почему это может быть опасно? Дело в том, что, когда циклоны оказываются рядом, их центры начинают вращаться вокруг общей точки. При этом меньший вихрь обычно движется быстрее крупного, даже если разница между ними не слишком заметна. Поэтому уже в субботу в Москве возможно несколько сценариев развития погоды: циклоны меняют траекторию и начинают вращаться друг вокруг друга;

два похожих по размеру вихря могут слиться в один более мощный циклон;

системы расходятся в разные стороны и перестают влиять друг на друга;

оба циклона постепенно теряют силу и ослабевают.

Чаще всего эффект Фудзивары приводит именно к изменению маршрута циклонов, поэтому феномен сильно усложняет работу синоптикам, ведь точно предсказать, куда сместится непогода, становится невозможным. Также этот эффект почти всегда приносит колоссально сильные ливни и грозы, поэтому москвичам стоит отложить планы на выходные — хотя бы из-за того, что мы не можем точно спрогнозировать поведение циклонов.

Что происходит с организмом перед грозой

Что происходит с организмом перед грозой и почему становится плохо? Фото © РИА Новости / Максим Блинов

Гроза... Кто-то её обожает, кто-то боится, а кто-то во время раскатов грома над головой чувствует себя плохо. Почему? Ещё перед грозой организм сталкивается сразу с несколькими погодными раздражителями: снижение атмосферного давления, повышение влажности, превращение воздуха в душный, изменение температуры и усиление ветра. Из-за этого сосудистой и нервной системам приходится быстрее подстраиваться под новые условия. У метеочувствительных людей в такие моменты могут появиться слабость, сонливость, головная боль, раздражительность, тревожность, учащённое сердцебиение или ощущение нехватки воздуха.

Особенно сложным испытанием такая нагрузка становится для людей с хроническими заболеваниями. При жаре и высокой влажности сердцу сложнее работать, так как организм хуже отдаёт тепло, пульс может учащаться, а давление — колебаться. Также резкие перемены погоды могут запускать мигрень и усиливать головные боли, а у астматиков и аллергиков гроза иногда провоцирует проблемы с дыханием, так как ветер поднимает пыльцу, а дождь и грозовые потоки дробят её на мелкие частицы, которые легче проникают в дыхательные пути.

Почему сердечникам особенно тяжело в грозу?

Сердце и сосуды во время грозы испытывают дополнительную нагрузку. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По мнению неврологов, резкие перепады атмосферного давления во время грозы сильнее всего отражаются на людях с сердечно-сосудистыми проблемами. В группе риска — пациенты с гипертонией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и нарушениями сердечного ритма. А дополнительным раздражителем во время грозы могут стать электромагнитные поля, возникающие при разрядах молнии.

У людей с аритмиями это способно отразиться на частоте сердечных сокращений и ухудшить самочувствие. Всё дело в том, что при сердечно-сосудистых заболеваниях сердце и сосуды уже работают с ограничениями, а гроза добавляет к этому ещё и внешнюю нагрузку: организму приходится быстрее подстраиваться под духоту, влажность, перепады давления и стресс, поэтому привычные симптомы могут усилиться.

Подводём итог, как гроза влияет на сердечников: при духоте сердце начинает биться чаще;

при потере жидкости кровь становится гуще;

на фоне тревоги и стресса повышается выброс адреналина;

возможны скачки артериального давления;

при сердечной недостаточности может усилиться одышка;

при ишемической болезни сердца иногда появляются тяжесть, сдавление или боль в груди.

Грозы в Москве 11 и 12 июля: почему болит голова и начинается мигрень

Перед грозой у метеочувствительных людей часто появляются головная боль и слабость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Media_Photos

Головная боль перед грозой чаще всего связана с резкой сменой погоды. Когда приближается циклон, атмосферное давление падает, меняются влажность, температура и скорость ветра. Для нервной системы это становится дополнительным раздражителем: сосуды и болевые рецепторы в области головы могут реагировать на перепады, а у метеочувствительных людей появляется ощущение тяжести, давления в висках, слабость или пульсирующая боль.

У людей с мигренью такая погодная встряска может стать триггером приступа. Изменение атмосферного давления способно влиять на болевую чувствительность, работу сосудов и баланс веществ, участвующих в передаче нервных сигналов, в том числе серотонина. Поэтому перед грозой или во время неё мигрень может начинаться быстрее, протекать тяжелее и сопровождаться тошнотой, светобоязнью, раздражительностью и непереносимостью громких звуков.

Столкновение двух антициклонов: кто пролежит выходные 11–12 июля пластом

Кто входит в группу риска и кому стоит заранее готовиться перед грозой? Фото © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Во время предстоящего природного апокалипсиса из ливня, гроз и битвы антициклонов внимательнее к самочувствию стоит быть не только тем, кто считает себя метеозависимым. Изменения в погоде влияют на многие группы лиц, особенно заметно это у людей с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, дыхательной или нервной системы.

В группе риска: люди с гипертонией и скачками давления;

пациенты с ишемической болезнью сердца;

люди с аритмией и хронической сердечной недостаточностью;

астматики, аллергики и пациенты с заболеваниями дыхательных путей;

люди, страдающие мигренями и сильными головными болями;

пожилые люди;

пациенты с хроническими заболеваниями суставов;

метеочувствительные люди, которые регулярно замечают ухудшение самочувствия перед дождём или грозой.

Таким людям во время грозового периода лучше заранее держать под рукой назначенные врачом препараты, чаще контролировать давление, избегать тяжёлых нагрузок и не находиться долго в духоте. А если появляются сильная боль в груди, выраженная одышка, обморок, резкая слабость или нарушение речи, списывать это на погоду нельзя — нужна срочная медицинская помощь.

Гид, как метеозависимым вести себя в грозу

Что делать во время грозы, чтобы стало легче? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Во время грозы и битвы антициклонов главное — снизить лишнюю нагрузку на организм. Духота, высокая влажность, перепады давления и стресс от непогоды могут ухудшить самочувствие даже у здорового человека, а при хронических заболеваниях — усилить привычные симптомы.

Что делать во время грозового циклона: Оставайтесь дома, если есть возможность. Не планируйте долгие прогулки, тяжёлые тренировки и дела, связанные с физическим напряжением. Проверяйте давление и пульс. Особенно если есть гипертония, аритмия, сердечная недостаточность или ишемическая болезнь сердца. Держите лекарства под рукой. Это касается препаратов от давления, сердца, мигрени, астмы и аллергии, если они назначены врачом. Не перегревайтесь и избегайте духоты. Лучше находиться в прохладном помещении, но во время сильного ветра и грозы окна стоит закрыть. Пейте воду небольшими порциями. Но при сердечной недостаточности, болезнях почек или ограничении жидкости ориентируйтесь только на рекомендации врача. Астматикам и аллергикам лучше переждать грозу в помещении. Ветер может поднимать пыльцу и другие раздражители, а после улицы стоит умыться, переодеться и убрать пыльцу с волос и одежды.

Что сделать заранее, чтобы не было плохо

Подготовка к грозе поможет легче пережить скачки давления и духоту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Buzmakova

Подготовиться к грозе лучше ещё до того, как за окном начнут сверкать молнии. Особенно это важно для людей с гипертонией, аритмией, сердечной недостаточностью, астмой, мигренью и выраженной метеочувствительностью. Если заранее снизить нагрузку на организм, пережить резкую смену погоды будет проще.

Что можно сделать заранее: Измерьте давление и пульс. Так будет проще понять, ухудшилось ли состояние именно на фоне непогоды. Не перегружайте организм. Накануне грозы стоит отказаться от алкоголя, тяжёлой еды, недосыпа и чрезмерных физических нагрузок. Проветрите помещение заранее. До сильного ветра и дождя можно впустить свежий воздух, а во время грозы окна лучше закрыть, особенно аллергикам и астматикам. Подготовьте воду. При жаре и влажности важно не допускать обезвоживания, но людям с ограничением жидкости нужно соблюдать рекомендации врача. Держите телефон заряженным. Это особенно важно пожилым людям и тем, кто живёт один. При резком ухудшении состояния должна быть возможность быстро вызвать помощь.

Гроза пройдёт, а вот здоровье лучше не проверять на прочность. Сердечникам, астматикам и метеозависимым людям в такие дни важно заранее снизить нагрузку и следить за самочувствием. А ещё Life.ru рассказывал, какие льготы и выплаты положены многодетным семьям в 2026 году.

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Авторы Анна Московко