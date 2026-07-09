Магнитные бури 9–11 июля: Учёные ИКИ РАН встревожены вспышками класса М. Когда ждать удара шторма по Земле? Солнце будто затихает после серии вспышек, но графики ИКИ РАН всё равно оставляют неприятный процент риска. В ближайшие три дня магнитосфера Земли выглядит спокойной только на первый взгляд. Разбираемся, ждать ли магнитную бурю 9, 10 и 11 июля. 9 июля, 09:35 Магнитные бури 9, 10, 11 июля: Вспышки уровня М на Солнце, прогноз магнитных бурь и графики ИКИ РАН. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После бурного начала июля, мощных вспышек на Солнце, побитых рекордов с 2020 года и сильной магнитной бури, казалось бы, метеозависимые наконец смогут выдохнуть. Или нет? Как показывает практика, космическая погода непредсказуема. И даже если сейчас графики зелёные, шанс, что уже к вечеру Землю накроет магнитная буря, никуда не исчезает.

Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН описывают ситуацию почти спокойно, но с фирменной изюминкой. По их словам, на Солнце сейчас «всё то же самое»: если не считать двух-трёх необычных вспышек, активность звезды продолжает снижаться. «Вспышки, к слову, при визуальном рассмотрении довольно красивые и все похожи друг на друга, как близнецы. Высота выброса — примерно 400 тысяч километров. Если бы это происходило на Земле, то как раз хватило бы, чтобы «добить» до Луны», — пишут учёные.

Главное сейчас в другом: рентгеновское излучение Солнца, которое ещё в начале недели держалось около уровня M, за последние четверо суток упало примерно в 10 раз и теперь находится ниже уровня C. В ИКИ РАН даже иронично заметили, что теоретически можно принимать ставки, дойдёт ли оно до уровня B, но, по мнению специалистов, звезда всё же «не настолько пустая». Учёные считают, что ближайшую неделю Солнце, вероятно, проведёт на текущем уровне активности.

На графиках ИКИ РАН почти всё зелёное: красной зоны нет, жёлтых столбцов тоже не видно, а индекс Kp держится ниже порога магнитной бури. Казалось бы, можно расслабиться. Но вероятностные диаграммы на ближайшие трое суток всё ещё показывают заметный риск геомагнитных событий.

Графики ИКИ РАН: Какой прогноз магнитных бурь на 9, 10, 11 июля 2026?

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня, завтра и 11 июля 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

9 июля выглядит достаточно спокойно. Индекс Kp в течение суток держится в зелёной зоне: ночью около 1,5–2,5 балла, утром снижается примерно до Kp 1, затем днём снова поднимается к значениям около 2,5–3. До уровня магнитной бури, который начинается примерно с Kp 5, показатели не доходят. При этом вероятность магнитных колебаний всё равно есть: спокойная магнитосфера составляет 24%, шанс геомагнитных возмущений 35% и 41% — на вероятность магнитной бури.

10 июля выглядит чуть более напряжённо по динамике Kp, хотя красной зоны по-прежнему нет. В ночь на пятницу индекс поднимется до Kp 2,5–3, а ближе к раннему утру ещё выше — примерно до 3,5–3,7. Это ещё не буря, но уже более заметное геомагнитное волнение. Затем днём показатели возвращаются к уровню около Kp 2,5–3, а к вечеру возможен новый небольшой подъём. График вероятности повторяет картину предыдущего дня: 24% — на спокойную обстановку, 35% — на возмущения и 41% — на риск магнитной бури.

Графики ИКИ РАН: какой прогноз магнитных бурь на 9, 10, 11 июля 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

11 июля прогноз становится спокойнее. В первые часы индекс Kp поднимается примерно до 3,5–3,7, затем снижается к уровню около 2. Во второй половине дня показатели остаются в зелёной зоне и держатся примерно в диапазоне Kp 2–3. Вероятностная диаграмма тоже выглядит мягче, чем 9 и 10 июля: 34% — на спокойную магнитосферу, 35% — на геомагнитные возмущения и 31% — на риск бури. То есть шанс неприятного сценария снижается, но полностью не исчезает.

Так что в итоге? По графикам учёных ИКИ РАН на 9, 10 и 11 июля 2026 года сильных магнитных бурь не ожидается. Индекс Kp, предположительно, останется в зелёной зоне и не выйдет на уровень устойчивого шторма. Но расслабляться совсем не стоит: вероятностные диаграммы сохраняют заметный риск бурь, особенно 9 и 10 июля.

Сами учёные подытожили ситуацию почти успокаивающе: «В общем, как уже в похожей ситуации однажды говорилось, хороший день, чтобы принимать солнечные ванны, загорать и летать на Луну». Правда, метеозависимым всё же лучше следить за давлением, не перегружать себя, пить воду и не списывать резкое ухудшение самочувствия только на «космос», особенно если появляются сильная боль в груди, одышка, онемение, нарушение речи или потеря сознания. В таких случаях нужен врач, а не прогноз магнитных бурь. А ещё с 29 июня начался период ретроградного Меркурия, который продлится месяц! Узнайте, что можно и чего нельзя делать и почему июль будет тяжёлым для всех.

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Авторы Карина Морозова