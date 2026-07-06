Магнитные бури 6–8 июля: Побит рекорд по вспышкам! Метеозависимым опять страдать или Солнце пощадит? После мощной бури G3 и рекорда по вспышкам Солнце будто решило добить метеозависимых на прощание. Учёные ИКИ РАН сообщили: шторм завершён, но прогноз на 6–8 июля всё равно оставляет тревожный процент риска. Что показывают графики и когда ждать новой магнитной бури? 6 июля, 10:10 Обложка: ИИ-иллюстрация, создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Суббота, 4 июля, стала для магнитосферы Земли тяжёлой проверкой. На планете началась мощная магнитная буря уровня G3, о которой сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причём удар пришёл с опозданием почти на сутки: прогноз был сделан заранее, но магнитное поле Земли держалось дольше, чем ожидали. «Поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришёл ещё вчера около 14 часов по московскому времени, но всё же уступило», — объяснили учёные. По силе это стало одним из крупнейших геомагнитных событий года. На первом месте пока остаётся январская буря уровня G4.67, а по мощности нынешний удар сопоставим с мартовским штормом G3, хотя уступает ему по продолжительности.

А вчера, 5 июля, Солнце обновило двухлетний рекорд по количеству вспышек за сутки. По данным ИКИ РАН, за день было зарегистрировано 24 вспышки категории C и выше по всемирному времени и 26 вспышек, если считать сутки, по Москве. Учёные прямо отмечают: «И в том, и в другом случае это самое большое значение за последние 2 года». На первый взгляд звучит как начало нового кошмара для метеозависимых. Но не всё так страшно! Главные группы пятен, включая гигантскую область № 4478, вторую по размеру за последние 10 лет, уже сместились к западному краю Солнца и почти ушли из опасной для Земли зоны. В ИКИ РАН поясняют, что повлиять на нашу планету с такого положения они уже почти не смогут, разве что оставить «пару процентов на чудеса».

То есть активность ещё есть, как и шанс того, что группа пятен опять начнёт «активничать», но прямой удар по Земле становится всё менее вероятным. Астрономы добавили, что потоки рентгеновского излучения, которые всю прошлую неделю были повышены, тоже должны пойти на спад. Если на Солнце не появятся новые активные области, к середине недели звезда может снова «впасть в спячку» на неопределённое время. «Впрочем, время на пару последних красивых взрывов на прощание у активных центров ещё есть», — пишут в ИКИ РАН, предупреждая нас пока не расслабляться.

Графики ИКИ РАН: Какой прогноз магнитных бурь на 6, 7, 8 июля 2026?

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня, завтра и 8 июля 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По свежему графику ИКИ РАН, 6 июля назвать полностью спокойным сложно. После субботней бури Земля ещё выходит из последствий удара. В начале суток индекс Kp держится примерно на уровне 3–3,5, затем постепенно снижается до 2–2,5. Днём возможен небольшой подъём около Kp 3, но красной зоны на графике уже нет. То есть полноценной магнитной бури 6 июля не ожидается. По вероятностям картина следующая: 39% приходится на спокойное состояние магнитосферы, 35% — на геомагнитные возмущения и 26% — на риск магнитной бури. Это значит, что планета не до конца ещё «отпустила» магнитную бурю 5 июля.

7 июля индекс Kp почти весь день держится в зелёной зоне, примерно от 1,3 до 2 баллов. Это уже слабые колебания магнитного поля без признаков магнитной бури. Вероятность спокойной обстановки возрастает до 70%. Риск магнитной бури остаётся на уровне 27%, но по самому графику видно, что реальных признаков шторма в течение суток не закладывается. Жёлтый сектор минимальный — около 3%, то есть вероятность промежуточных возмущений небольшая.

Графики ИКИ РАН: какой прогноз магнитных бурь на 6, 7, 8 июля 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

8 июля магнитосфера, по расчётам ИКИ РАН, остаётся в норме. Индекс Kp держится примерно в диапазоне 1,3–1,7, без резких скачков и без выхода в жёлтую или красную зону. Вероятность спокойного состояния составляет 71%, риск магнитной бури — 26%, а вероятность слабых возмущений — около 3%. Это значит, что основной шторм действительно стих.

Главная хорошая новость: мощная магнитная буря G3, ударившая по Земле 4 июля, завершилась. Главная тревожная новость: Солнце всё ещё ведёт себя шумно и только что обновило рекорд по числу вспышек за два года. Пока активные группы пятен уходят за край солнечного диска и постепенно теряют возможность бить по Земле напрямую. Но ближайшие дни всё равно лучше провести аккуратнее: шторм вроде ушёл, а организм у многих ещё только пытается понять, что это вообще было. А ещё с 29 июня начался период ретроградного Меркурия, который продлится месяц! Узнайте, что можно и чего нельзя делать и почему июль будет тяжёлым для всех.

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Авторы Карина Морозова