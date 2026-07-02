Рекорд последних 10 лет! Ожившая группа пятен запустит магнитную бурю G2 уже 3 июля. Как выжить метеозависимым Оглавление Магнитная буря 3 июля: когда ждать удар, какой силы будет и когда кончится Как пережить сильную магнитную бурю уровня G2: советы врачей Прогноз учёных начал сбываться буквально по часам. После вспышек высшего класса X и рекордного роста солнечных пятен магнитосфера Земли резко ухудшилась. Уже 3 июля ожидается буря уровня G2, а её последствия могут стать самыми ощутимыми за последние месяцы. 2 июля, 10:18 Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё вчера это выглядело как осторожный прогноз, а сегодня практически стало реальностью. Только мы рассказывали, что после вспышки высшего класса X1.1, произошедшей в ночь с 30 июня на 1 июля, учёные ИКИ РАН ожидали прибытия к Земле выброса солнечной плазмы уже вечером 1 июля. Тогда нас предупреждали, что следом могут начаться магнитные бури уровня G2-G3, которые способны стать сильнейшими за несколько месяцев. Именно это сейчас и происходит.

После очередного обновления прогноза геомагнитной обстановки стало понятно, что Землю ждёт более продолжительное воздействие солнечной активности, чем предполагалось ранее. Если ещё сутки назад буря выглядела сравнительно кратковременной, то теперь практически весь день 3 июля окрашен в жёлтый цвет, а пик геомагнитных возмущений достигает Kp 6, что соответствует магнитной буре уровня G2.

При этом сами учёные сами немного удивлены, потому что происходящее на Солнце сейчас действительно необычно. В официальном сообщении ИКИ РАН на своём канале астрономы пишут, что наблюдающаяся активная область № 4478 стала второй по размерам за последнее десятилетие. «За прошедшие сутки ещё больше увеличила свои размеры, достигнув площади 1550 единиц. За последнее десятилетие по размерам она уступает лишь легендарной активной области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года, которая стала причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури 11–12 мая того же года», — говорят астрономы.

Магнитная буря и графики ИКИ РАН: как ведёт себя «ожившая» группа пятен, которая спровоцировала сильную магнитную бурю G2 на Земле. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По словам учёных, «на вспышечных графиках отмечается резкий рост активности (фактически взрывы на Солнце идут непрерывно)». При этом астрономов удивляет другое: несмотря на гигантские размеры активных областей, реальная мощность вспышек пока остаётся в 5–10 раз ниже, чем показывали расчётные модели. Причины такого расхождения до конца не понятны даже учёным. Однако даже без экстремальных взрывов последствия для Земли окажутся весьма ощутимыми.

По расчётам ИКИ РАН, «в течение суток (скорее всего, начиная с ночи с четверга на пятницу) к Земле начнут поступать первые выбросы плазмы из этих групп пятен». Учёные подчёркивают, что вспышек рекордной силы пока не зарегистрировано, однако воздействие, вероятно, будет заметным — в диапазоне от G2 до G3, что может означать самую сильную бурю за последние несколько месяцев.

Магнитная буря 3 июля: когда ждать удар, какой силы будет и когда кончится

Сильная магнитная буря накроет Землю уже в ночь на 3 июля. Когда кончится и какой силы будет? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Основной удар ожидается 3 июля. Уже вскоре после полуночи геомагнитный индекс начнёт быстро расти, а примерно к 03:00–06:00 по московскому времени достигает Kp 6, что соответствует магнитной буре уровня G2. После утреннего пика магнитосфера не успокоится. Практически весь день индекс останется на уровне Kp 4–5, то есть магнитное поле Земли будет находиться в состоянии сильного возмущения. Лишь ближе к вечеру геомагнитная активность начнёт постепенно снижаться.

Но даже после прохождения основной волны полностью спокойной магнитосфера пока не станет. В ночь и утром 4 июля сохранится повышенный уровень геомагнитной активности около Kp 4, после чего во второй половине дня показатели начнут снижаться до Kp 2–3. Если новых мощных вспышек не произойдёт, именно тогда Земля начнёт выходить из периода сильных возмущений. Впрочем, в ИКИ РАН считают, что ситуация постепенно будет стабилизироваться по естественным причинам.

Как пережить сильную магнитную бурю уровня G2: советы врачей

Как пережить сильную магнитную бурю уровня G2, которая будет 3 июля: советы врачей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / foto_and_video

Во время бурь уровня G2 врачи советуют прежде всего снизить нагрузку на организм. Постарайтесь выспаться, избегайте тяжёлых тренировок и эмоционального перенапряжения, чаще пейте обычную воду и не злоупотребляйте кофе, алкоголем и энергетиками. Если есть возможность, перенесите важные переговоры и стрессовые задачи на другой день. Особенно внимательно к своему самочувствию стоит относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и хроническими мигренями. Если на фоне магнитной бури появились сильная боль в груди, выраженная одышка, потеря сознания, нарушение речи или слабость в одной половине тела, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, так как подобные симптомы могут быть связаны уже не с космической погодой, а с опасными состояниями, требующими срочной медицинской помощи.

Капризное Солнце снова показало, насколько быстро может меняться космическая погода. Ещё несколько дней назад огромная группа пятен выглядела спокойной, а сегодня именно она стала одной из самых сильных магнитных бурь последних месяцев. Если расчёты ИКИ РАН оправдаются, уже к выходным влияние активных областей начнёт ослабевать. Но пока метеочувствительным людям стоит внимательно следить за своим самочувствием: самые непростые часы ещё впереди. А ещё с 29 июня начался период ретроградного Меркурия, который продлится месяц! Узнайте, что можно и чего нельзя делать и почему июль будет тяжёлым для всех.

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Авторы Карина Морозова