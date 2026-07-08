Непереносимость воды и физической работы: 7 типов аллергии, которые шокируют даже врачей

8 июля отмечают Всемирный день борьбы с аллергией. Обычно при этом слове вспоминают пыльцу, кошачью шерсть или клубнику. Но список аллергенов гораздо длиннее и куда более странный: реакция может начаться от солнечного света, от денег в кармане, от холода и даже от физической нагрузки. Life.ru собрал семь примеров необычных аллергий, которые встречаются у обычных людей и часто ставят в тупик даже врачей.

Аллергия на воду

Аллергия на воду, латекс и никель: полный список неожиданных аллергенов. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Аквагенная крапивница — редкое состояние, при котором кожа покрывается зудящими волдырями от контакта с водой любой температуры. Реакция возникает не на саму жидкость, а, предположительно, на вещества, которые вода растворяет в верхнем слое кожи. Врачи фиксируют не больше полусотни подтверждённых случаев в мире, и болезнь чаще встречается у женщин. Приступ может начаться после душа, дождя или даже собственных слёз и пота, поэтому пациентам приходится сокращать контакт с водой до минимума.

Аллергия на физическую нагрузку

У некоторых людей бег, быстрая ходьба или тренировка в зале вызывают крапивницу, зуд и отёк, а в тяжёлых случаях — анафилактический шок. Это состояние называют анафилаксией, вызванной физической нагрузкой. Иногда реакция появляется только в сочетании с определённой едой: например, если человек поел креветок или пшеницы и через полчаса пошёл на пробежку. Врачи советуют таким пациентам тренироваться не в одиночку и всегда иметь при себе антигистаминные препараты.

Аллергия на холод

Какие странные аллергии встречаются у людей: семь примеров. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Холодовая крапивница проявляется покраснением, зудом и отёком кожи в ответ на низкую температуру. Приступ может начаться от ледяного ветра, холодной воды в бассейне или даже от мороженого. Самый опасный сценарий — купание в холодной воде, когда реакция затрагивает сразу большую площадь тела и может привести к резкому падению давления. Врачи рекомендуют таким пациентам всегда проверять реакцию кожи перед купанием в открытых водоёмах и не заходить в холодную воду в одиночку.

Аллергия на латекс

Презервативы, перчатки и воздушные шары могут стать источником серьёзной аллергической реакции. Причина не в самой резине, а в белках натурального каучука или химических веществах, которыми обрабатывают латекс при производстве. Такой чувствительностью страдает около 6% населения планеты, а среди медицинских работников, которые постоянно контактируют с перчатками, этот показатель заметно выше. Для тех, у кого выявили такую реакцию, есть простой выход: изделия из полиизопрена — синтетического материала без латексных белков.

Аллергия на искусственные ногти

Аллергия на искусственные ногти: почему возникает контактный дерматит. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Акрил, гель и клей для наращивания способны вызвать контактный дерматит не только на пальцах, но и в самых неожиданных местах. Химические компоненты наносятся сразу после обработки кутикулы и подпиливания ногтя, когда кожа особенно уязвима, а затем легко переносятся на лицо или шею при обычном прикосновении рукой. Проблема в том, что реакция часто проявляется далеко не сразу, и человек долго не понимает, что причина в маникюре. Врачам такие пациенты обычно советуют искать гипоаллергенные эмали или ограничиться обычным обрезным маникюром без наращивания.

Аллергия на «гипоаллергенных» собак

Считается, что некоторые породы вроде пуделя или лабрадудля вообще не вызывают аллергии, но это миф. Причина реакции не в самой собаке, а в её шерсти, слюне и моче, которые содержат аллерген вне зависимости от породы. Просто у одних пород выделение аллергена меньше, а у других больше, поэтому реакция может быть слабее или сильнее. Стопроцентно безопасного с точки зрения аллергии питомца в природе не существует.

Аллергия на никель

Аллергия на никель в монетах, украшениях и гаджетах: как распознать. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Этот металл добавляют в монеты, бижутерию, пуговицы, молнии и корпуса некоторых гаджетов, поэтому от контактного дерматита страдают миллионы людей. Кожа краснеет и чешется там, где металл соприкасается с телом дольше всего: под часами, серьгами или ремнём с металлической пряжкой. Никелевая аллергия считается одной из самых распространённых форм контактной чувствительности в мире, и производители одежды и техники всё чаще предлагают никель-свободные покрытия.

Список необычных аллергенов на этом не заканчивается, потому что иммунная система способна отреагировать почти на что угодно: на воду, холод, металл и даже на собственную физическую активность. Если организм странно реагирует на привычные вещи, лучше не гадать самостоятельно, а обратиться к аллергологу и пройти обследование. Кстати, если дома есть собака и она вдруг стала вести себя странно, отказываться от еды или чесаться без остановки, дело может быть не только в аллергии: Life.ru уже разбирал 10 признаков, что собаку пора срочно показать ветеринару.