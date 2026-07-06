Pokémon GO — 10 лет: Как Пикачу свёл с ума весь мир и почему теория заговора оказалась не такой уж безумной

6 июля 2016 года в США, Австралии и Новой Зеландии вышла Pokémon GO — мобильная игра, которая за несколько дней изменила привычный вид городов. Люди, привыкшие на досуге сидеть дома, массово стали выходить на улицу и устраивать «охоту» на покемонов — персонажей из всемирно известной медиафраншизы, включающей видеоигры, аниме, карточные игры и множество сопутствующих товаров. Однако интерес к игре подогревался не только новым форматом взаимодействия с любимыми персонажами и тягой к коллекционерству... Life.ru рассказывает, как спустя 10 лет жуткая теория заговора, связанная с Pokémon GO, оказалась не такой уж и безумной и при чём тут политика.

Pokémon GO: Какие правила игры?

Pokémon GO и дроны США: как старая конспирология о Пикачу неожиданно стала похожа на правду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Matthew Corley

На первый взгляд Pokémon GO была просто развлечением для фанатов аниме. Игрок идёт по городу, ловит покемонов в реальном времени, посещает специальные точки, сражается за арены и собирает бонусы. Но почти сразу у игры появилась вторая, куда более тревожная репутация. Дело в том, что для технической реализации игры приложение должно было знать, где находится человек. Более того, сюжет массово направлял игроков к конкретным объектам.

Так появилась теория заговора, которую условно можно назвать «заговором Пикачу»: а что, если Pokémon GO нужна не только для развлечения? Что, если миллионы игроков сами, добровольно и с азартом помогали собирать данные о реальном мире? Потому что во время «охоты» на смартфоне включалась камера, которая на реальном ландшафте дорисовывала покемона, которого надо было поймать.

Теория заговора Пикачу

Теория заговора Пикачу: как охота на виртуальных монстров стала историей о данных, ИИ и военных технологиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Manintino

Как мы уже писали, игра буквально заставляла пользователей находить конкретные объекты, чтобы собрать как можно больше «питомцев». На этом и строилась теория заговора, связанная с Pokémon GO. Мол, зверушек нарочно размещали в нужных точках, например рядом с важными зданиями, закрытыми территориями или стратегическими объектами. Игроки, ничего не подозревая, приходили бы туда со смартфонами, включённой GPS, камерой и интернетом. Иначе говоря, человек думал, что ловит покемона, а на деле выполнял роль датчика: передавал координаты, маршруты, изображения и другую информацию о пространстве вокруг себя. Самая радикальная версия утверждала, что такие данные могли быть полезны спецслужбам, искусственному интеллекту и будущим дронам, которым нужно было учиться ориентироваться на местности.

Согласитесь, спустя годы сама идея уже не кажется такой безумной! Современные технологии действительно используют данные с камер, GPS, 3D-сканов и пользовательских устройств, чтобы обучать системы навигации, дополненной реальности, роботов и автономные машины. А уже в конце 2025 года Niantic Spatial — компания, выросшая из проекта разработчиков Pokémon GO, объявила о партнёрстве с оборонной фирмой Vantor, занимающейся геопространственными решениями для американской армии. После этого, по некоторым данным, Vantor получила доступ к огромному массиву данных, примерно 30 млрд записей панорамной съёмки, созданных пользователями Pokémon GO.

Представители Vantor якобы утверждали, что напрямую не применяли данные Pokémon GO в военных целях. Однако компания не раскрыла, использовались ли материалы игроков при обучении её навигационных систем. Разработчики приложения, в свою очередь, заявили, что пользовательские сканы применялись только для тренировки ранней версии навигационной модели. При этом ещё в 2021 году игрокам в Pokémon GO предлагали дополнительные бонусы за создание 360-градусных видеосканов окружающей местности. Иными словами, пользователи сами пополняли базу визуальных данных, а как именно эти материалы могли использоваться дальше, оставалось во многом на усмотрение разработчиков.

Почему тогда над этим смеялись?

Pokémon GO — 10 лет: как игра вывела людей на улицы и породила самую странную теорию заговора. Фото © Getty Images / filadendron

В момент выхода Pokémon Go большинству людей было проще воспринимать игру как массовое помешательство, а не как технологический эксперимент. Игроки спорили, где поймали редкого покемона, медиа писали о толпах в парках, а критики ругали приложение за аварии, травмы и странное поведение пользователей. И честно говоря, массовость помешательства на Pokémon Go пугает не меньше, чем теория о спецслужбах.

Тогда даже просто мысли, что игра может помогать обучать системы навигации, казались слишком нереальными. Сами посудите, как милый Пикачу может быть инструментом спецслужб? Однако в 2026 году, спустя 10 лет после выхода мобильной игры, поверить в эту теорию гораздо проще. А верите ли вы? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказал 4 истории, где любовь граничит с безумием, и это цепляет!