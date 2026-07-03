Поцелуй над Нью‑Йорком и чучело жены: 4 истории, где любовь граничит с безумием и это цепляет Оглавление Предложение на высоте 443 метров: Помолвка на Эмпайр-стейт-билдинг Сальвадор Дали и Гала: Она ходила по любовникам, а он боготворил её как музу Сид Вишес и Нэнси Спанджен: любовь как саморазрушение Джон Леннон и Йоко Оно: любовь как протест против всего мира Можно ли любить вопреки всему? Life.ru вспоминает истории четырёх пар, где люди выбрали друг друга, несмотря на осуждение. А ещё доказали, что искренняя страсть точно дороже общественного мнения. Но только ли из-за этого их чувства заставили весь мир завидовать? 3 июля, 16:00 4 самые красивые и безумные пары в истории: как выглядит настоящая любовь, если она сильнее правил, страха и чужого мнения? Коллаж © Life.ru. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), © Gettyimages / Bettmann, Watal Asanuma/Shinko Music, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angelanikolau

Кажется, что нет человека, который не мечтал бы встретить свою вторую половинку! Но какая она, эта ваша любовь? Мы привыкли считать идеалом то, что показывают нам популярные ромкомы, романтичные истории из книг или видеоигр. Однако в жизни похожие истории встречаются крайне редко. Но шанс же не равен нулю? Life.ru вдохновился недавней новостью о двух русских руферах, которые увековечили свою любовь на Эмпайр-стейт-билдинг, и захотел рассказать о них побольше. И не только про них. Вспомним самые безумные и красивые пары, чья любовь вошла в историю.

Предложение на высоте 443 метров: Помолвка на Эмпайр-стейт-билдинг

Русская пара руферов обручилась на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angelanikolau

1 июля популярные руферы Анджела Николау и Иван Биркус (они же Ангелина Николаева и Иван Кузнецов) забрались на шпиль одного из самых узнаваемых небоскрёбов мира. На самой верхушке Эмпайр-стейт-билдинг мужчина сделал отважной спутнице предложение руки и сердца. И пусть эта история тут же закончилась арестом влюблённых, молодым людям удалось попасть в новостные сводки всего мира не в качестве преступников, а как самая отважная парочка.

Кстати, это не первая «вылазка» Ангелины и Ивана. Они активно покоряют высотные здания с юности, а международную известность получили в 2016 году после серии высотных съёмок. Она — из семьи циркачей, он — обожает диджеинг на высоте. Про парочку даже сняли и в 2024 году выпустили фильм Skywalkers: A Love Story. На своих страничках в социальных сетях Ваня и Ангела регулярно делятся с поклонниками фото и видео, которые набирают миллионы лайков. Например, сразу после недавних событий с предложением и арестом у Ангелы завирусилось видео, как они ругаются на очередной вылазке, потому что у девушки никак не получалось сделать «идеальный кадр». Знакомая ситуация для многих мужей, не правда ли?

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angelanikolau

Сейчас парочка влюблённых ждёт приговор. Как писал Life.ru, им могут смягчить приговор, если судья возьмёт во внимание факт, что залезли они на шпиль, так сказать, ради любви. Однако американский адвокат Аркадий Бух пояснил, что суд может обратить внимание и на последствия инцидента. То есть на масштабную работу экстренных служб и расходы, связанные с проведением операции по «спасению» Ангелы и Ивана. Но будем надеяться, что сила любви растопит ледяные сердца американского правосудия и парочка отделается простым штрафом.

Сальвадор Дали и Гала: Она ходила по любовникам, а он боготворил её как музу

Сальвадор Дали и Гала: как любовь к музе помогла художнику создать собственную карьеру? Фото © Gettyimages / Bettmann

Когда Сальвадор Дали встретил Галу в 1929 году в Кадакесе, ему было 25. А она, на минуточку, была не только старше художника на 10 лет, но и состояла в браке с поэтом Полем Элюаром. Для окружающих этот роман выглядел скандальным. Но Гала стала для Сальвадора не просто возлюбленной и моделью, а человеком, который придал форму его гению! В первые годы в Порт-Лигате женщина ходила по галереям, договаривалась с коллекционерами, продвигала работы Дали и фактически превратила эксцентричного художника в мировую легенду.

Однако, несмотря на непреодолимую привязанность Дали к своей избраннице, их отношения многим кажутся безумными. Дело в том, что Гала не скрывала все свои многочисленные романы с другими мужчинами. Но для художника измены не были важны, он, безнадёжно влюблённый в эту женщину, посвящал ей свои шедевры: писал её как Мадонну, богиню, святую, подписывал картины двойным именем и повторял, что без Галы не было бы и Дали. А самым точным символом их любви стал замок Пуболь, который Дали подарил Гале в 1969 году, куда мог приезжать только по письменному приглашению возлюбленной.

Сид Вишес и Нэнси Спанджен: любовь как саморазрушение

Сид Вишес и Нэнси Спанджен: как самая скандальная пара панк-рока превратила любовь в трагедию? Фото © Gettyimages / Watal Asanuma / Shinko Music

Историю Сида Вишеса и Нэнси Спанджен, познакомившихся в 1976 году, часто называют панк-версией «Ромео и Джульетты». Но откуда появилось такое сравнение? Их любовь казалась болезненной, обречённой страстью двух людей, которые слишком рано оказались на краю. Их связь осуждали, считали разрушительной и опасной, но для самого Сида его возлюбленная Нэнси была человеком, без которого он уже не представлял себя. Он был символом группы Sex Pistols: дерзким, красивым и неуправляемым. Она — девушкой с панк-сцены, такой же резкой, одинокой и обречённо тянущейся к разрушению. После распада группы 17 января 1978 года Нэнси пыталась заниматься карьерой возлюбленного и даже организовывала выступления. Но ничего не вышло.

Потом Сид и Нэнси переехали в Нью-Йорк и перебрались в Chelsea Hotel — арт-убежище наркоманов и богемы. Их номер превратился в притон: здесь торговали героином, устраивали оргии и драки. Соседи называли парочку «Бонни и Клайд в шоколаде». Их отношения постепенно ухудшались. И вот настала ночь с 11 на 12 октября 1978 года, когда умерла Нэнси. Но как? Версии расходятся. По первой: Сид, обкуренный и пьяный, в порыве ярости воткнул ей нож в живот при попытке девушки уйти из номера. По второй: они оба были в наркотическом обмороке, и Нэнси сама наткнулась на лезвие, лежавшее на полу, при падении. По третьей: в номере были дилеры, которых пара ограбила ранее. И те отомстили.

Полиция нашла Сида в коридоре с окровавленной рубашкой и задержала. Он не помнил ничего, кроме того, что «она упала». На допросе выкрикнул: «Я её убил, она моя принадлежность!» Но позже отказался от признаний. В итоге Сида выпустили под залог в $50 000, который платили родители.

Но и сам музыкант не дожил до суда. 2 февраля 1979 года, спустя четыре месяца после смерти Нэнси, Сид умер от передозировки, потому что отмечал выход на свободу в квартире друга. Есть даже версия, что он сделал это намеренно. Так любовь ли это была? Или чувства, которые стали формой зависимости: они держались друг за друга, но вместе быстрее летели ко дну. И финал оказался смертельным для обоих.

Джон Леннон и Йоко Оно: любовь как протест против всего мира

Джон Леннон и Йоко Оно: как любовь музыканта и художницы стала символом протеста и новой эпохи? Фото © Gettyimages / Jack Mitchell

Когда в 1966 году Джон Леннон встретил Йоко Оно, за его спиной уже были детство с чувством брошенности, смерть матери Джулии, погибшей в аварии 15 июля 1958 года, ранняя слава и брак с Синтией Пауэлл, который не выдержал давления Beatlemania, постоянных гастролей, измен и внутреннего отдаления. Эта встреча стала переломным моментом в жизни музыканта, который к концу эпохи The Beatles всё острее чувствовал внутреннюю пустоту. Встреча с Йоко, художницей с независимым взглядом на искусство и жизнь, спасла музыканта. Самое удивительное, что пара практически не расставалась друг с другом после начала романа, Йоко даже присутствовала на репетициях The Beatles, что нарушало негласные правила группы, из-за чего её часто демонизировали в прессе.

В марте 1969 года Джон и Йоко официально поженились на Гибралтаре и почти сразу превратили медовый месяц в политический перформанс — знаменитую акцию Bed-In for Peace. В 1975 году у пары родился сын Шон, после чего Леннон на несколько лет ушёл из публичной жизни, посвятив себя семье. Его возвращение в музыку в 1980-м с альбомом Double Fantasy казалось началом нового этапа. Но в декабре того же года Леннон был убит у дома «Дакота» в Нью-Йорке, а Йоко осталась хранительницей их спорного, яркого и до сих пор обсуждаемого феномена.

Так, может, реальная любовь не так беспечна и чиста, как мы привыкли думать? Что, если за настоящие чувства порой приходится платить свободой, репутацией или чем похуже? А что думаете вы? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказал биографию принцессы Дианы в 6 культовых образах, которые запомнил весь мир!

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Авторы Софья Кузнецова