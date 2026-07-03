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3 июля, 11:06

«Не вижу нормального кадра»: Руферы, обручившиеся на вершине небоскрёба, сняли бэкстейдж, который поймёт каждый парень

Покорившие небоскрёб в США руферы сняли бэкстейдж, который поймёт каждый парень

В Сети появился забавный ролик от российских руферов, снятый на самой знаменитой смотровой площадке Нью-Йорка. Герои видео забрались на крышу Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы сделать эффектные кадры и обручиться, но главным открытием стали не виды, а вечная проблема всех пар: девушка недовольна качеством снимков.

Руферы показали, как девушки ругают парней за неудачные фото. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angelanikolau

На заднем плане слышен голос Анжелы Николау, который критикует своего спутника Ивана Биркуса за неудачные ракурсы — даже когда в кадре Манхэттен и 102 этажа под ногами. Ролик быстро набирает популярность, ведь ситуация знакома многим.

«Я пока не вижу нормального кадра», — возмущалась Анжела на видео.

Суд в США освободил пару руферов после акции на Эмпайре, им грозит тюремный срок
Суд в США освободил пару руферов после акции на Эмпайре, им грозит тюремный срок

Напомним, российские руферы Иван Биркус и Анжела Николау устроили помолвку на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг на высоте 443 метра, за что были задержаны полицией, но суд отпустил их под обязательство явиться на слушание 24 августа. Им предъявлены обвинения по восьми статьям, включая незаконное проникновение и создание угрозы безопасности.

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Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angelanikolau

Дарья Денисова
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