«Не вижу нормального кадра»: Руферы, обручившиеся на вершине небоскрёба, сняли бэкстейдж, который поймёт каждый парень

В Сети появился забавный ролик от российских руферов, снятый на самой знаменитой смотровой площадке Нью-Йорка. Герои видео забрались на крышу Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы сделать эффектные кадры и обручиться, но главным открытием стали не виды, а вечная проблема всех пар: девушка недовольна качеством снимков.

Руферы показали, как девушки ругают парней за неудачные фото. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angelanikolau

На заднем плане слышен голос Анжелы Николау, который критикует своего спутника Ивана Биркуса за неудачные ракурсы — даже когда в кадре Манхэттен и 102 этажа под ногами. Ролик быстро набирает популярность, ведь ситуация знакома многим.

«Я пока не вижу нормального кадра», — возмущалась Анжела на видео.