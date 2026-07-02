Суд в США освободил пару руферов после акции на Эмпайре, им грозит тюремный срок

Российские руферы Иван Биркус и Анжела Николау, устроившие помолвку на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг, вышли на свободу после первого судебного заседания в Нью-Йорке. Суд не стал оставлять их под стражей и отпустил под обязательство явиться на следующее слушание.

По данным американских СМИ, паре предъявлены обвинения в незаконном проникновении на охраняемый объект и создании угрозы общественной безопасности. Инцидент произошёл 2 июля, когда Биркус и Николау сумели подняться на закрытый для посетителей шпиль небоскрёба высотой 443 метра. На вершине руфер сделал предложение своей возлюбленной, после чего они развернули баннер с антивоенным лозунгом. Их заметили очевидцы, вызвавшие полицию, а происходящее снимали вертолёты местных телеканалов.

После спуска с небоскрёба экстремалов задержали сотрудники полиции Нью-Йорка. Судья не стал удовлетворять ходатайство прокуратуры о содержании под стражей до разбирательства, и обвиняемых отпустили. Дата следующего заседания назначена на 24 августа.

Как отмечают американские издания, прокуроры продолжают расследование обстоятельств проникновения на один из самых известных небоскрёбов мира. Если вина руферов будет доказана, им могут грозить крупные штрафы и реальный тюремный срок.

Ранее Life.ru писал, что в Нью-Йорке полиция предъявила обвинения российским руферам Ивану Биркусу (Кузнецов) и Ангелине Николау после их подъёма на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. По данным полиции, каждому из них вменяют сразу восемь эпизодов нарушений, связанных с незаконным проникновением и созданием угрозы безопасности. В список также вошли повреждение имущества, хранение инструментов для взлома и нарушение общественного порядка.