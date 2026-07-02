Российским руферам предъявили 8 обвинений после акции на Эмпайр-стейт-билдинг

Нью-йоркская полиция предъявила обвинения по восьми статьям российским руферам Ивану Биркусу (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелине Николау. 1 июля пара забралась на шпиль легендарного небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене, чтобы устроить помолвку на высоте 443 метра над уровнем моря.

Как сообщили в полиции Нью-Йорка, обвинения идентичны для каждого из задержанных и включают целый ряд нарушений местного законодательства.

«Были предъявлены обвинения в незаконном проникновении в здание с целью совершить преступление, создании угрозы безопасности, повреждении чужой собственности, нарушении местного законодательства, хранении инструментов для взлома, незаконном проникновение на чужую территорию, незаконных манипуляциях с чужим имуществом и нарушении общественного порядка», – сообщил представитель полиции.

Согласно административному кодексу Нью-Йорка, в мегаполисе запрещается забираться на здания, монументы, статуи и иные объекты выше 50 футов (около 15 метров). За нарушение грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года или штраф до тысячи долларов, возможно совмещение обоих видов наказания.

Биркус и Николау стали известны благодаря участию в документальном фильме Netflix «Skywalkers: A Love Story» (2024), где они без страховки штурмовали высотки по всему миру.

Ранее Life.ru писал, что российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау устроили дерзкую помолвку, забравшись на вершину Эмпайр-стейт-билдинг на высоте 443 метра. Пара развернула баннер с пацифистским посланием, провела на шпиле около получаса и спустилась, когда их уже ждала полиция.