Подростки забрались на купол храма Христа Спасителя и теперь им грозит 6 лет колонии

Столичные школьники организовали незаконное восхождение на главный купол храма Христа Спасителя, расположенный на высоте более 100 метров. За проникновение на объект культурного наследия нарушителям теперь может грозить реальный срок — до шести лет либо крупный штраф до 200 тысяч рублей. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.

Одиннадцатиклассник, которому едва исполнилось 18 лет, выступил зачинщиком этой опасной выходки. За всё время увлечения руфингом парень освоил 34 московские многоэтажки, и своими достижениями он открыто делился в интернете. Теперь же в личную коллекцию этого молодого человека попало покрытие главного купола храма Христа Спасителя — здания, которое в настоящее время стоит на реставрации.

Параллельно с лазанием по крышам старшеклассник успевает работать нелегальным экскурсоводом: за определённую плату он организует для других искателей адреналина доступ на режимные высотные объекты в столице.

Однако погоня за интернет-популярностью может обернуться для выпускника уголовным преследованием. Телеграм-канал добавляет, что за самовольное вторжение на памятник архитектуры руферам грозит наказание в виде крупного штрафа либо реального лишения свободы на период до шести лет.