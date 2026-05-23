Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 12:22

Подростки забрались на купол храма Христа Спасителя и теперь им грозит 6 лет колонии

SHOT: 6 лет колонии грозит подросткам, залезшим на купол храма Христа Спасителя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Столичные школьники организовали незаконное восхождение на главный купол храма Христа Спасителя, расположенный на высоте более 100 метров. За проникновение на объект культурного наследия нарушителям теперь может грозить реальный срок — до шести лет либо крупный штраф до 200 тысяч рублей. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.

Подросткам грозит срок за восхождение на купол храма Христа Спасителя. Фото © Telegram / SHOT

Подросткам грозит срок за восхождение на купол храма Христа Спасителя. Фото © Telegram / SHOT

Одиннадцатиклассник, которому едва исполнилось 18 лет, выступил зачинщиком этой опасной выходки. За всё время увлечения руфингом парень освоил 34 московские многоэтажки, и своими достижениями он открыто делился в интернете. Теперь же в личную коллекцию этого молодого человека попало покрытие главного купола храма Христа Спасителя — здания, которое в настоящее время стоит на реставрации.

Школьникам грозит до шести лет за лазание по храму Христа Спасителя. Видео © Telegram / SHOT

Параллельно с лазанием по крышам старшеклассник успевает работать нелегальным экскурсоводом: за определённую плату он организует для других искателей адреналина доступ на режимные высотные объекты в столице.

Однако погоня за интернет-популярностью может обернуться для выпускника уголовным преследованием. Телеграм-канал добавляет, что за самовольное вторжение на памятник архитектуры руферам грозит наказание в виде крупного штрафа либо реального лишения свободы на период до шести лет.

Опубликованы кадры с экшн-камеры руфера-подростка, забравшегося на Спас на Крови
Опубликованы кадры с экшн-камеры руфера-подростка, забравшегося на Спас на Крови

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar