Опубликованы кадры с экшн-камеры руфера-подростка, забравшегося на Спас на Крови
Появились кадры «восхождения» 15-летнего подростка на храм-памятник Спас на Крови, снятые на экшн-камеру. Видео появилось в распоряжении «Рен-ТВ».
Кадры «восхождения» руфера-подростка на храм Спаса на Крови. Видео © РЕН ТВ
По данным телеканала, правоохранители уже отпустили юного «Человека-паука» — к административной ответственности его не привлекли. Из отдела подростка забрал отец.
Экстремальный перфоманс 15-летний парень устроил в Санкт-Петербурге — он забрался на храм Спаса на Крови. На него обратили внимание прохожие, которые вызвали экстренные службы. Сотрудники МЧС с помощью пожарной лестницы спустили молодого человека и передали полицейским.
