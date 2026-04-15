Опубликованы кадры с экшн-камеры руфера-подростка, забравшегося на Спас на Крови

Появились кадры «восхождения» 15-летнего подростка на храм-памятник Спас на Крови, снятые на экшн-камеру. Видео появилось в распоряжении «Рен-ТВ».

По данным телеканала, правоохранители уже отпустили юного «Человека-паука» — к административной ответственности его не привлекли. Из отдела подростка забрал отец.

Экстремальный перфоманс 15-летний парень устроил в Санкт-Петербурге — он забрался на храм Спаса на Крови. На него обратили внимание прохожие, которые вызвали экстренные службы. Сотрудники МЧС с помощью пожарной лестницы спустили молодого человека и передали полицейским.