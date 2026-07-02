Забравшиеся ради предложения на вершину Эмпайра россияне ждут обвинений

Россияне, забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, остаются под стражей в ожидании возможного предъявления обвинений. Об этом сообщили РИА «Новости» в городском управлении полиции.

По данным ведомства, оба человека были задержаны примерно через полтора часа после того, как их заметили на шпиле небоскреба. В полиции уточнили, что на данный момент обвинения им не предъявлены, однако в дальнейшем это может быть сделано.

При этом в генеральное консульство России в Нью-Йорке обращения по поводу задержания не поступали. Об этом сообщил ТАСС источник в дипмиссии, отметив, что ведомство не получало официальных уведомлений.

Напомним, 1 июля в соцсетях появлялись публикации о том, как мужчина сделал предложение девушке на вершине небоскрёба. Экстремалами оказались Иван «Ваня» Биркус и Анжела Николау — российские герои нашумевшего документального фильма Netflix «Skywalkers: A Love Story», где они без страховки штурмовали высотки по всему миру.