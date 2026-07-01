Помолвка на высоте 443 метров: Русские руферы покорили Эмпайр-стейт-билдинг ради любви

В Нью-Йорке пара российских руферов устроила дерзкую помолвку, забравшись на самую вершину Эмпайр-стейт-билдинг – туда, куда туристов не пускают. В среду, 1 июля, очевидцы вызвали полицию, заметив двух людей в чёрном на высоте 443 метра, а вслед за ними уже кружил полицейский вертолёт. Но когда правоохранители подлетели ближе, они увидели нечто неожиданное: мужчина встал на одно колено и протянул девушке кольцо.

Ставшая популярной российская пара руферов забралась на Эмпайр-стейт-билдинг и обручилась. Видео © CBS News

Экстремалами оказались Иван «Ваня» Биркус и Анжела Николау – герои нашумевшего документального фильма Netflix «Skywalkers: A Love Story», где они без страховки штурмовали высотки по всему миру. На этот раз пара развернула баннер с надписью: «Когда сила любви победит любовь к власти, на земле воцарится мир». И почти полчаса позировала на шпиле, пока вертолёты СМИ снимали каждое их движение.

Правда, на земле влюблённых уже ждали стражи порядка. По данным NBC New York, их задержали и доставили в участок. Теперь влюблённым грозят серьёзные обвинения от незаконного проникновения до создания угрозы общественной безопасности. Но, судя по их соцсетям, они ни о чем не жалеют: помолвка состоялась на высоте, где мало кто бывал, и мир увидел их историю.

Самое ироничное, что Биркус и Николау недавно переехали в Нью-Йорк и в интервью Variety намекали: есть ещё здания, которые они «не покорили», но названия держат в секрете. Теперь, видимо, их планам придется подождать – пока полиция разбирается с последствиями их самого романтичного и опасного трюка в жизни.

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