Руферы нанесли ущерб Троицкому собору в Петербурге на 348 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге двое неизвестных ночью проникли на территорию Троице-Измайловского собора и поднялись на купол, повредив имущество храма. Ущерб от действий руферов оценён в 348 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении МВД по городу.

«30 мая в период с 02:00 по 05:00 двое неизвестных проникли на территорию храма «Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка (Троицкий Собор)» и взобравшись на купол собора, повредили имущество храма», — говорится в сообщении.

Позже главный инженер собора обратился в полицию с заявлением о выявленном повреждении имущества. Сумма ущерба после оценки составила 348 тысяч рублей, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ о повреждении объектов культурного наследия.

Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все причастные к происшествию.

Троице-Измайловский собор — православный храм в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, расположенный на углу Троицкого и Измайловского проспектов. Возведение каменного собора началось в 1828 году по проекту архитектора Василия Стасова, а освящение состоялось в 1835 году, при участии митрополита Филарета. Здание выполнено в стиле ампир и отличается пятиглавием, шестиколонными портиками и богатым внутренним убранством с колоннами и росписями известных художников.

Ранее руферы забрались на купол храма Христа Спасителя. Сообщалось, что им грозит до шести лет лишения свободы.