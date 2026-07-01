Биография принцессы Дианы в 6 культовых образах: Как менялся стиль британской модной иконы 1980-х Оглавление Свадебное платье леди Ди «Платье Джона Траволты» Платье-комбинация от Dior «Платье мести» Фиолетовое платье Versace Голубое платье на «Лебедином озере» 1 июля принцессе Диане исполнилось бы 65 лет. Life.ru вспоминает её самые знаменитые платья — от свадебного наряда до «платья мести» — и рассказывает, как стиль леди Ди стал языком свободы, силы и перемен, которым восхищаются во всём мире даже спустя десятилетия! 1 июля, 15:30 Принцесса Диана — икона стиля XX века: самые знаменитые платья леди Ди, от свадебного наряда до «платья мести» и последнего выхода. Обложка © ChatGPT

1 июля принцессе Диане исполнилось бы 65 лет. Life.ru вспоминает леди Ди Спенсер не только как одну из самых узнаваемых женщин XX века, но и как икону стиля, чьи модные решения стали частью истории королевской семьи. Давайте разберёмся, как гардероб леди рассказывал о ней больше, чем официальные заявления! Вы с нами?

Свадебное платье леди Ди

Принцесса Диана в свадебном платье, 1981 год: легендарный наряд из шёлковой тафты с рекордным шлейфом. Фото © Getty Images / Jayne Fincher / Princess Diana Archive

Свадебная церемония принцессы Дианы и принца Чарльза 29 июля 1981 года стала одним из самых запоминающихся событий XX столетия, а наряд невесты почти сразу получил статус легендарного. Роскошное платье из шёлковой тафты с огромным шлейфом длиной 7,62 метра, объёмными рукавами, пышной юбкой и отделкой из жемчуга идеально передавало масштаб королевского торжества. Но за этим знаменитым образом скрывалась любопытная деталь: дизайнеры подготовили второе, запасное платье на случай, если основной наряд будет раскрыт прессой до свадьбы. Со временем этот дублёр таинственно исчез, оставшись лишь частью мифа о знаменитой «свадьбе века».

«Платье Джона Траволты»

Принцесса Диана в «платье Траволты», 1985 год: тёмно-синий бархатный наряд для ужина в Белом доме. Фото © Getty Images / Circa Images / GHI / Universal History Archive / Universal Images Group

В гардеробе принцессы Дианы было немало эффектных образов, однако именно это платье стало одним из самых символичных в «модной» биографии. В 1985 году на ужине в Белом доме, устроенном президентом Рональдом Рейганом, леди Ди появилась в роскошном тёмно-синем бархатном платье с открытыми плечами. Позже его стали называть «платьем Траволты» — из-за знаменитого танца принцессы с голливудским актёром.

После этого выхода стало ясно, что Диана постепенно уходит от нарядов с театрально пышными юбками и подчёркнуто объёмными плечами к более спокойной, элегантной и зрелой манере одеваться. Платье быстро стало одним из её любимых, принцесса Ди надевала его аж восемь раз, что для королевского гардероба считалось редким исключением!

Платье-комбинация от Dior

Принцесса Диана в платье-комбинации Dior, 1996 год: смелый образ для Met Gala. Фото © Getty Images / Stephane Cardinale / Sygma

Ещё один пример модной трансформации принцессы — это платье-комбинация от Dior. Сегодня такой наряд кажется базовой и совершенно привычной частью женского гардероба. В нём уже трудно увидеть дерзкий подтекст или вызов общественным нормам. Но в начале 1990-х такой силуэт воспринимался как смелый, откровенный и даже провокационный, особенно если речь шла о представительнице королевской семьи.

Леди Ди долго сомневалась, стоит ли ей появляться в подобном наряде. По слухам, её смущала мысль о том, что образ может показаться слишком откровенным 14-летнему принцу Уильяму. Однако в итоге принцесса всё же решилась нарушить негласные правила. На Met Gala в 1996 году Диана появилась в шёлковом платье-комбинации глубокого оттенка ночного неба, украшенном изящным кружевом. Наряд стал особенно значимым ещё и потому, что был одной из первых работ Джона Гальяно для бренда Dior. Этот выход превратился в модное заявление: Диана показала, что элегантность может быть не только сдержанной, но и чувственной.

«Платье мести»

Принцесса Диана в знаменитом «платье мести», 1994 год: маленькое чёрное платье, ставшее символом независимости. Фото © Getty Images / Anwar Hussein / WireImage

Если среди образов принцессы Дианы и есть тот, который можно назвать по-настоящему культовым, то это, без сомнения, знаменитое «платье мести». В 1994 году, в тот самый день, когда принц Чарльз публично признал свою неверность, Диана появилась на благотворительном вечере в эффектном маленьком чёрном платье с открытыми плечами и подчёркнуто женственным силуэтом.

По меркам королевского протокола этот наряд выглядел почти вызывающе! Слишком смелый, откровенный и далёкий от привычного образа сдержанной супруги наследника британского престола. Но именно в этом и заключалась его сила. Диана не произнесла ни слова, однако её выход стал громче любого заявления. Вместо того чтобы скрыться от камер и пережидать скандал в тени, она выбрала появиться перед публикой уверенной, красивой и свободной. «Платье мести» превратилось не просто в модную легенду, а в символ внутренней силы, достоинства и права женщины начать заново — уже на собственных условиях.

Фиолетовое платье Versace

Принцесса Диана в фиолетовом платье Versace, 1996 год: образ нового этапа после развода. Фото © Getty Images / Tim Graham Photo Library

Говоря о модной трансформации леди Дианы, невозможно обойти стороной её сотрудничество с Джанни Версаче. После развода с принцем Чарльзом принцесса постепенно освободилась от жёстких рамок королевского протокола, а вместе с этим получила возможность смелее выражать себя через одежду.

Версаче тонко уловил эту новую Диану: свободную, уверенную, чувственную и независимую. Одним из ярких символов этого периода стало фиолетовое платье с необычным вырезом, в котором принцесса выглядела уже не как заложница дворцовых правил, а как женщина, полностью распоряжающаяся собственным образом. Можно сказать, что этот выход стал отражением нового этапа её жизни. Диана предстала перед камерами такой, какой давно хотела быть: сильной, современной и живущей по своим правилам.

Голубое платье на «Лебедином озере»

Принцесса Диана в голубом платье на балете «Лебединое озеро», 1997 год: последний официальный выход перед трагической гибелью. Фото © Getty Images / Dave Benett

Одним из самых запоминающихся выходов принцессы Дианы стало её появление на балете «Лебединое озеро» в Альберт-холле в 1997 году. Для вечера она выбрала коктейльное мини-платье нежного небесно-голубого оттенка, полностью расшитое мерцающими кристаллами. Такой образ выглядел довольно смело для классической балетной постановки, но именно в этой дерзкой элегантности и заключалась поздняя леди Ди — свободная, уверенная и безупречная.

Однако в историю это платье вошло не только благодаря своему эффектному дизайну. Оно стало последним официальным образом принцессы перед трагической гибелью Дианы Спенсер, и сегодня платье воспринимается не просто как модный выход, а как один из самых пронзительных символов её последних месяцев жизни.

Выглядят все платья роскошно, согласитесь. Однако сама принцесса Диана никогда не пыталась намеренно закрепить за собой статус модной иконы, пусть и всегда была готова к смелым экспериментам. Её гардероб развивался не из-за модных трендов, а как продолжение личной истории, отражая перемены в характере, настроении и жизни, которая порой испытывала её на прочность. А какой образ леди Ди вам нравится больше всего? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказал, почему маленькое чёрное платье от Шанель не стало пылиться в музее, а всё ещё живёт!

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Авторы Софья Кузнецова