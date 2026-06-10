Журнал People рассекретил детали тайной встречи принцессы Дианы и Джона Кеннеди-младшего 30 лет спустя

Принцесса Диана и Джон Кеннеди-младший встретились всего один раз — в декабре 1995 года в Нью-Йорке. Новые детали этой закрытой беседы раскрыли в материале People.

По данным издания, Кеннеди-младший тайно прошёл через чёрный вход отеля Carlyle, чтобы не привлекать внимания. Он хотел убедить Диану сняться для обложки своего нового журнала George.

Встречу организовали максимально тихо. Личный секретарь принцессы Патрик Джефсон встретил Кеннеди-младшего в укромной части лобби и проводил его в номер Дианы, где они поговорили за кофе.

«Это была своего рода игра в прятки», — вспоминает Джефсон, описывая атмосферу встречи.

Диана в итоге отказалась от предложения. По словам Джефсона, он сам советовал ей не соглашаться, потому что появление на обложке стало бы для молодого журнала слишком сильным знаком одобрения. При этом принцесса вежливо дала понять, что могла бы рассмотреть такой вариант позже — например, к 50-му или 100-му номеру.

Несмотря на отказ, разговор прошёл тепло. Джефсон рассказал, что Кеннеди-младший был уважителен и, как ему показалось, искал поддержки. Диана, в свою очередь, быстро расположила его к себе.

«Она была сообразительной, и с ней было весело», — сказал бывший секретарь принцессы. По его словам, в общении была лёгкая флиртующая нотка, как часто бывало с Дианой, но личность Кеннеди-младшего добавляла встрече «особый блеск».

После этой беседы их пути больше не пересекались. Но сама история осталась редким эпизодом, когда две самые узнаваемые фигуры своего времени на короткое время оказались вместе вдали от камер.

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