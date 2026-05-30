Мадонна назвала имя лучшего любовника в своей жизни

Мадонна неожиданно высказалась о прошлом романе с Джоном Кеннеди-младшим — сыном 35-го президента США. Артистка признала его лучшим партнёром в интимной жизни. Об этом пишет Music Times.

Отношения между ними завязались в конце 1980-х, когда певица находилась на пике популярности. В тот период она была замужем за Шоном Пенном.

Своим выбором звезда поделилась во время игры-викторины с дизайнером Раулем Лопесом. Отвечая на соответствующий вопрос, она уточнила, что назовёт только тех, кого уже нет в живых, и упомянула Кеннеди-младшего.

Пользователи соцсетей уже активно обсуждают это признание. Они сравнивают его с другими известными романами певицы, включая отношения с Тупаком Шакуром и Жаном-Мишелем Баския.

В настоящее время Мадонна строит личную жизнь со спортсменом Акимом Моррисом, который младше её на 29 лет. По данным инсайдеров, пара обручена. Певица намерена заключить брачный контракт, чтобы защитить своё состояние, и её избранник согласен с этим условием.

Джон Фицджеральд Кеннеди-младший (1960–1999) — американский юрист и журналист, вошедший в историю как «сын Америки» и символ трагической судьбы клана Кеннеди. Сын 35-го президента США, он с трёх лет запомнился миру кадром, где отдаёт честь гробу убитого отца. Получив юридическое образование, работал помощником прокурора, но позже нашёл себя в журналистике, основав политический журнал George. Погиб в 38 лет в авиакатастрофе над Атлантикой вместе с женой и её сестрой, что усилило миф о «проклятии Кеннеди».

