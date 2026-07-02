72 разбитых сердца и истерия фанаток в суде: За что расстреляли самого обаятельного брачного афериста СССР

В СССР его называли «советским Аленом Делоном» и человеком, от которого теряли голову даже самые осторожные и неприступные женщины страны. Life.ru рассказывает, как главный советский сердцеед Юрий Ладжун получил за свои злодеяния самый суровый приговор и почему его жертвы умоляли помиловать брачного афериста!

Капитан дальнего плавания, учёный и светило отечественной науки

История Юрия Ладжуна вошла в криминальную хронику СССР как дело главного соблазнителя. Фото © ChatGPT

Какая схема была у Юрия Ладжуна? Первые обращения в милицию от женщин, пострадавших после знакомства с представительным и обходительным мужчиной «солидной» профессии, начали появляться ещё в начале 1960-х годов. При этом речь не всегда шла о прямых кражах. Нередко жертвы сами передавали ухажёру крупные суммы, когда тот уверял, что оказался в сложном положении, просил помочь на несколько дней и обещал быстро вернуть долг. После этого, естественно, мужчина исчезал вместе с деньгами и обещаниями.

К середине десятилетия похожие заявления стали приходить из разных уголков СССР почти еженедельно. Жаловались то на учёного, то на сотрудника сверхсекретного НИИ, то на капитана дальнего плавания, то на Героя Соцтруда. Когда эпизоды начали объединять в одно производство, выяснилось, что по стране насчитывается около 60 похожих историй, и тогда сыщики поняли, что имеют дело не с разрозненными случаями, а с серией коварных преступлений. При этом преступник почти никогда не действовал дважды в одном регионе, а постоянно менял города, чтобы не попадаться на глаза милиции и, вероятно, бывшим жертвам.

Так, 30-летняя Наталья Орловская рассказала следователям, что познакомилась с мужчиной, который представился московским научным сотрудником Николаем Пущиным. Новый знакомый пригласил её сначала в кино, затем в ресторан. Он производил впечатление образованного человека: рассуждал о науке, легко поддерживал разговор и умел делать необычные комплименты. Когда же «учёный» между делом пожаловался, что сильно потратился в дороге, Орловская без подозрений дала ему 250 рублей. После этого Юрий Ладжун исчез.

В Кемерове пока что ещё неизвестный преступник обокрал в ресторане нетрезвого физика-ядерщика, именем которого представлялся позже своим дамам. В Минске его жертвой стала доверчивая девушка по имени Надя. Ей Ладжун сообщил, что является крупным учёным, за которым якобы следят иностранные спецслужбы. Уже на следующий день вообразившая себя статусной и богатой персоной девушка согласилась выйти за него замуж. Они расписались официально. Однако утром после первой брачной ночи новоиспечённый супруг пропал, прихватив свадебные подарки и ценные вещи. После этого случая, уже в Одессе, Ладжун выбрал для себя другой образ — капитана дальнего плавания. Эта роль помогла ему вновь расположить к себе и провернуть очередную брачную аферу уже с другой женщиной.

Как ловили советского донжуана?

Дело Юрия Ладжуна потрясло советскую милицию количеством жертв и масштабом афер. Фото © РИА Новости / Всеволод Тарасевич

Поток заявлений не прекращался. В одних городах Ладжун разыгрывал влюблённого жениха, становился почти своим человеком в доме, а затем исчезал вместе с семейными драгоценностями. В других снимал комнату у доверчивых хозяек и пропадал, прихватывая небольшие суммы денег. При этом многие потерпевшие до последнего отказывались верить, что учтивый, спокойный и внимательный постоялец мог оказаться преступником.

Переломным моментом в истории Юрия Ладжуна стало убийство официантки одного из кафе. Следователи выяснили, что незадолго до гибели девушка познакомилась с мужчиной, который выдавал себя за капитана дальнего плавания. Он быстро сделал ей предложение и пообещал устроить на работу в ресторан круизного лайнера. Подругам жертва радостно рассказывала, что скоро выйдет замуж и отправится за границу, для этого оставалось лишь снять деньги со сберкнижки. После этого история брачного афериста перестала быть делом о мошенничестве, а Ладжуна стали искать уже как особо опасного преступника.

Закончились гастроли альфонса только в начале 1970-х годов. Однажды в поезде Юрий случайно встретил бывшего армейского сослуживца, вошёл к нему в доверие и занял деньги, уверяя, что вернёт долг сразу после прибытия. Однако до конечной станции аферист не доехал, а вышел раньше и испарился. Обманутый сослуживец обратился в милицию и подробно описал внешность попутчика. Настоящая фамилия мошенника быстро всплыла в базе, поскольку Ладжун уже был известен правоохранителям. Ранее он отбывал срок за кражу, затем вышел на свободу за хорошее поведение, но его снимки сохранились в милицейском архиве.

Последний роман афериста закончился арестом. В Гатчине местная буфетчица обратила внимание, что её знакомая начала встречаться с обходительным «московским инженером», очень похожим на мужчину из опубликованных ориентировок. Ладжуна задержали прямо в подъезде дома его новой жертвы. Причём арест снимали на камеру, а дело получило такой резонанс, что к тому моменту о расследовании уже снимали документальный фильм.

Суд над советским альфонсом

Юрий Ладжун — советский брачный аферист, чья история легла в основу сериала «Казанова» 2020 года. Фото © ChatGPT

Как выяснилось на суде, работать Юрий не любил, а следствие подтвердило, что с юности Ладжун предпочитал жить за чужой счёт. Первые обманы женщин начались, когда мужчине было около 20 лет. Позже преступник признавался, что многих своих жертв даже не запомнил. Ни о какой любви, по его словам, речь не шла. Официально в деле фигурировало 72 заявления от незамужних женщин. Но следователи понимали, что реальное число пострадавших могло быть значительно больше, поскольку часть замужних женщин предпочли промолчать, не желая огласки. А ещё, пусть всего и в нескольких случаях, но ограблены были и мужчины.

И во время судебного заседания произошло то, чего никто из стражей порядка не мог и представить! Некоторые потерпевшие попытались отказаться от своих заявлений и просили не наказывать Ладжуна слишком строго. Женщины утверждали, что рядом с ним чувствовали себя счастливыми, несмотря на обман. Вот только это уже никак не могло изменить исход дела. Юрия Ладжуна приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.

А потом в 2020 году на телеэкраны вышел первый сезон сериала «Казанова», где главным героем стал известный альфонс СССР, о котором мы вам только что рассказали. И пусть создатели сериала не стали углубляться в мрачные подробности дела Юрия, но некоторые детали всё-таки были переданы в картине. А что вы думаете об этой истории? Пишите в комментариях! Кстати, недавно Life.ru узнал, как ловят призраков в РФ и какие истории вгоняют в ужас самих исследователей.