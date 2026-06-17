От Ремарка до истории Рима: 5 книг, которые читали герои культовых советских и российских фильмов

Книга в кино — это не всегда просто реквизит. Иногда режиссёры специально показывают определённое произведение, чтобы рассказать о герое чуть больше, чем позволяют диалоги. По тому, что читает персонаж, можно понять его характер, амбиции, мечты и даже предугадать дальнейшую судьбу. Причём порой зрители замечают такие детали только спустя годы после первого просмотра. Life.ru вспомнил пять книг, которые появились в культовых советских и российских фильмах и оказались важнее, чем кажется на первый взгляд!

«Три товарища» в фильме «Москва слезам не верит»

Книга «Три товарища» в фильме «Москва слезам не верит». Что читала Людмила Свиридова в метро? Фото © Фильм «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

Людмила Муравьёва в кадре читает роман Эриха Марии Ремарка «Три товарища» в вагоне метро. Эпизод небольшой, но очень яркий. Ремарк в СССР был одним из самых популярных зарубежных авторов. Союз познакомился с ним в 50-х, а ещё большую популярность приобрёл как раз благодаря оскароносному фильму Меньшова.

Людмила приехала покорять столицу и прекрасно понимала правила большой игры. «Москва — это лотерея. Здесь живут писатели, учёные...», — говорит она подруге, объясняя свою жизненную стратегию. Девушка мечтает не просто удачно выйти замуж, а попасть в круг людей, который считается более престижным и интересным. Так как в 1950–1960-е годы Ремарк был крайне популярен именно у интеллигенции. Поэтому сама книга в руках героини становится своеобразным культурным кодом, который должен показать окружающим: перед ними не простая работница хлебокомбината, а девушка с претензией на другой круг общения.

А ирония в том, что план Людмилы срабатывает совсем не так, как она рассчитывала. Вместо писателя или учёного её избранником становится хоккеист Сергей Гурин. Хотя тут всё честно: девушка нашла себе равного, несмотря на попытки попасть выше.

Пашка Колокольников и «Капитал» Карла Маркса

«Капитал» Карла Маркса и энциклопедия «Мужчина и женщина» в фильме «Живёт такой парень» Василия Шукшина. Фото © Фильм «Живёт такой парень», режиссёр/сценарист Василий Шукшин / YouTube / Киностудия Горького

В фильме «Живёт такой парень» Василия Шукшина книги тоже не прошли мимо. Пашка Колокольников в исполнении Леонида Куравлёва — деревенский водитель, балагур и фантазёр, который любит произвести впечатление на собеседника. В одной из сцен он приходит в библиотеку и просит «Капитал» Карла Маркса, объясняя, что якобы не дочитал последнюю главу. Поверить в то, что Пашка всерьёз штудирует фундаментальный экономический труд, не очень-то просто. Скорее это ещё один способ показать себя человеком образованным и необычным.

Но куда интереснее другой книжный эпизод. В разговоре со своим напарником герой вспоминает немецкую энциклопедию «Мужчина и женщина», которую когда-то обнаружил в библиотеке генерала во время службы в армии. Самого издания зритель не видит, но книга становится важной деталью образа персонажа.

Дело в том, что речь идёт не просто о каком-то справочнике. Энциклопедия «Мужчина и женщина» считалась настоящей редкостью. В России она была издана ещё до революции и долгое время оставалась одной из самых известных книг на тему отношений, психологии и семейной жизни. Пашка любит прихвастнуть и нередко приукрашивает действительность. Но здесь он ссылается на книгу не ради любимого красного словца. Для него то, что напечатано, является безусловным авторитетом. А если это ещё и в серьёзном издании, то значит можно доверять безоговорочно.

«А зори здесь тихие» и Александр Блок

Какую книгу читала Соня Гурвич? Стихи Блока в фильме «А зори здесь тихие». Фото © Фильм «А зори здесь тихие», режиссёр/сценарист Станислав Ростоцкий / YouTube / Наше кино

Военные фильмы редко используют книги просто как деталь декораций. Особенно если речь идёт о картине «А зори здесь тихие», где каждая мелочь работает на характер героев. Одним из самых трогательных книжных эпизодов становится томик стихов Александра Блока в руках у Сони Гурвич. Книгу девушке подарил влюблённый в неё однокурсник перед уходом на фронт.

В мирное время Соня была студенткой, любила литературу и мечтала совсем о другом будущем. Но война, как обычно и бывает, перечеркнула привычную реальность. И именно стихи помогают ей сохранить связь с той жизнью, которая осталась где-то далеко за линией фронта.

В одном из эпизодов звучат строки Блока: «Мы — дети страшных лет России...». Написанные задолго до Великой Отечественной войны, они удивительно точно ложатся на судьбы героев фильма. Для Сони это уже не просто поэзия из университетской программы. Слова поэта становятся отражением её собственных мыслей и переживаний.

«Особенности национальной охоты» и «Императорская охота на Руси»

Какая книга была на столе у Кузьмича: энциклопедия «Императорская охота на Руси». Фото © Фильм «Особенности национальной охоты», режиссёр/сценарист Александр Рогожкин / YouTube / Кинокомпания «СТВ»

В «Особенностях национальной охоты» книги играют куда более важную роль, чем может показаться на первый взгляд. Большинство зрителей помнят бесконечные застолья, философские разговоры генерала и легендарного Кузьмича, но мало кто обращает внимание на издание, которое несколько раз появляется в кадре. Речь идёт о третьем томе энциклопедии «Императорская охота на Руси». Именно её листает финский исследователь Райво, приехавший в Россию собирать материал для книги о загадочной русской душе и национальных традициях. Конечно, эта книга здесь неслучайна.

Сама энциклопедия — настоящий памятник книжного искусства начала XX века. Её автором считается Николай Кутепов, офицер и руководитель хозяйственной части Императорской охоты. Работа над масштабным историческим исследованием заняла почти полтора десятилетия. В результате появились четыре роскошно оформленных тома, посвящённых истории охоты в России от древних времён до эпохи Романовых. А над иллюстрациями работали крупнейшие художники своего времени — Илья Репин, Александр Бенуа, Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Василий Суриков, Евгений Лансере и другие мастера.

Именно поэтому энциклопедия на столе Кузьмича выглядит такой важной деталью. Она подчёркивает, что для героев охота — не просто развлечение и не повод выбраться на природу. А часть большой культурной традиции, уходящей корнями в историю страны. В этом смысле фильм Рогожкина оказывается гораздо глубже привычной комедии. Картина вышла в середине 1990-х — в эпоху, когда многие были увлечены всем западным и нередко смотрели на собственную культуру с иронией или недоверием. Режиссёр, наоборот, предлагает взглянуть на русские традиции как на нечто самобытное и достойное внимания.

Саша Белый и «История Рима»

Что читал Саша Белый в сериале «Бригада» и при чём здесь «История Древнего Рима»? Фото © Фильм «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценарист Игорь Порублев / YouTube / Alexader Zykov

Говоря о кинематографе 90-х, вряд ли можно обойти стороной «Бригаду», которая стала настоящим достоянием того времени. В одной из серий Саша Белый скрывается на даче отца Космоса. Среди книг он берёт с полки «Историю Рима» немецкого историка Теодора Моммзена. На первый взгляд кажется, что Белый выбрал её случайно — по принципу, что нашлось под рукой, то и открыл. Но нет.

Книга появляется по сюжету в 1989 году, когда привычный советский мир уже начинает трещать по швам. Впереди распад СССР, перестройка власти и появление новой реальности, в которой предстоит жить героям. И здесь история Древнего Рима начинает работать как метафора. Римская империя когда-то казалась несокрушимой. Она расширялась, подчиняла новые территории и была уверена в собственном могуществе. Но в конечном итоге рухнула под тяжестью внутренних противоречий и борьбы за власть.

Путь, который проходит Саша Белый, во многом строится по тому же принципу. Из обычного парня он превращается в человека, который стремится контролировать всё вокруг, создаёт собственную империю и постепенно становится заложником собственных амбиций. Получается своеобразный диалог между историей и современностью. Древний Рим и Россия конца XX века существуют в разных эпохах, но законы взлётов и падений больших систем оказываются удивительно похожими. И именно на эту параллель режиссёр ненавязчиво указывает зрителю, оставляя на столе Саши Белого томик Моммзена.

Конечно, далеко не каждая книга в кадре несёт глубокий скрытый смысл. Но хорошие режиссёры редко оставляют подобные детали случайно. Где-то любимое произведение помогает раскрыть характер героя, где-то становится символом целой эпохи, а иногда и вовсе намекает на то, чем закончится история. Так что в следующий раз, пересматривая любимый фильм, стоит обратить внимание не только на сюжет, но и на книги в руках персонажей. Возможно, именно в них спрятаны самые интересные подсказки. А ранее Life.ru рассказал о происхождении самых популярных русских пословиц и поговорок: на какого Федота переходит икота, какие лясы точат и зачем бить баклуши!