Майк Майерс подтвердил выход «Остина Пауэрса 4»

Майк Майерс, похоже, всё-таки вернёт на экран Остина Пауэрса. Как пишет Variety, актёр фактически подтвердил, что долгожданная четвёртая часть культовой комедийной франшизы состоится.

Заявление прозвучало во время «Вечеринки по случаю чемпионата мира с Тревором Ноа», где Майерс появился в качестве гостя. Один из фанатов спросил актёра, увидят ли зрители когда-нибудь «Остина Пауэрса 4».

«Да», — кратко сказал Майерс.

На этом, правда, все подробности закончились. Актёр не назвал ни дату выхода, ни сюжет, ни режиссёра, ни актёрский состав. Тем не менее само подтверждение стало событием среди фанатов: разговоры о четвёртом фильме идут уже много лет, проект всё это время оставался где-то между слухами и осторожными намёками. Сейчас Майерс снова играет Остина Пауэрса в новой рекламе Verizon, что заметно подогрело интерес к возможному возвращению персонажа.

Франшиза стартовала в 1997 году с фильма «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба», затем вышли «Шпион, который меня соблазнил» и «Голдмембер». Последняя часть появилась ещё в 2002 году.

Ранее Life.ru писал и о других громких событиях киномира. Warner Bros. анонсировала первый полнометражный фильм во вселенной «Игры престолов» — «Завоевание Эйгона». Картина расскажет об Эйгоне Таргариене и его походе за властью над Вестеросом. Сценаристом проекта стал Бо Уиллимон, работавший над «Андором». Судя по заявке, зрителей ждёт история про три дракона, большой передел континента и того самого человека, который решил, что Вестеросу срочно нужен новый порядок.