Какому Федоту отправляют икоту, зачем точат лясы и бьют баклуши: значения главных русских пословиц

Почему икота должна переходить именно на Федота? Что такое лясы и зачем их точить? Кто придумал бить баклуши и почему на носу вообще что-то рубили? Русский язык полон выражений, которые давно потеряли связь со своим первоначальным смыслом. Когда-то за ними стояли реальные профессии, народные поверья, бытовые привычки и даже суеверный страх перед нечистой силой. Сегодня мы используем эти фразы автоматически, хотя многие из них звучат как настоящий абсурд. Life.ru разобрался, откуда взялись самые необычные русские пословицы и фразеологизмы.

Кто такой Федот, который за столетия уже обыкался?

Почему говорят «Икота, икота, перейди на Федота...»? История знаменитой детской присказки. Фото © ChatGPT / Анна Московко

Наверное, нет человека, который хотя бы раз в жизни не произносил: «Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого». Кажется обычной детской считалочкой, которая поможет избавиться от икоты. Всё очень даже логично: пока произнесёшь всю фразу на одном дыхании, напасть покинет. Но на самом деле корни у неё довольно мрачные.

Наши предки не понимали физиологическую природу икоты. В народных представлениях считалось, что если человек внезапно стал икать, то это признак, что в него вселился злой дух или навели порчу. Поэтому существовали специальные заговоры, которые должны были «переселить» напасть на другого человека или отправить её обратно в болото, где ей и место. В некоторых вариантах заговора после Федота и Якова икоту вообще отправляли в трясину и болотную тину.

Получается, Федот и Яков — не конкретные люди, а скорее удобные персонажи для рифмы и магического ритуала. Но сейчас эта поговорка вполне сработает, пока читаешь её на одном дыхании, лёгкие расправляются и икота проходит.

Что за лясы и почему их точат?

«Точить лясы»: значение популярного русского выражения. Фото © ChatGPT / Анна Московко

Когда кто-то слишком много болтает, ему обязательно скажут: «Хватит лясы точить». Слово «лясы» сегодня отдельно не употребляется, поэтому мало кто понимает, что это такое. Наиболее распространённая версия связана со словом «балясы» — так называли фигурные деревянные столбики для перил и лестниц. Их вытачивали вручную и позже на токарном станке, работа была довольно монотонной и располагала к разговорам. Постепенно выражение «точить балясы» превратилось в «точить лясы» и стало означать пустую болтовню.

Есть и другая версия: древнее слово «балясы» могло означать разговоры или речи. Тогда выражение буквально значило «лить речи», «болтать без умолку». Эту версию также поддерживают некоторые лингвисты. Так что в следующий раз, когда кто-то скажет, что вы точите лясы, можете ответить, что занимаетесь древнерусским токарным искусством.

«Бить баклуши» — не такое уж безделье

Что значит «бить баклуши» и как это связано с бездельем? Фото © ChatGPT / Анна Московко

Сегодня «бить баклуши» означает лениться и ничего не делать. Но первоначально баклуши были, вообще-то, вполне реальным предметом. Так называли деревянные заготовки для будущих ложек, чашек и другой посуды. Изготовление баклуш считалось самым простым этапом работы, который доверяли подросткам и ученикам. Пока мастер создавал готовое изделие, подмастерье занимался подготовкой материала.

Работа была лёгкой по сравнению с остальными этапами ремесла. Поэтому постепенно выражение стало обозначать занятие пустяковым делом, а потом и вовсе безделье. Хотя если посмотреть на нормы выработки того времени, некоторые современные офисные сотрудники с баклушами могли бы и не справиться.

«Зарубить на носу». И никакой пластической хирургии

Почему говорят «зарубить на носу» и откуда появилось это выражение? Фото © ChatGPT / Анна Московко

Фраза звучит угрожающе. Особенно если не знать, что нос здесь вообще ни при чём. В старину «носом» называли небольшую деревянную дощечку для записей и заметок, а слово произошло от глагола «носить». Её брали с собой купцы, ремесленники и крестьяне. Чтобы ничего не забыть, на такой дощечке делали зарубки. Интересно, что подобные дощечки часто использовали люди, которые не умели писать. Простая зарубка могла обозначать долг, обещание, количество товара или дату важной сделки. Такой способ хранения информации был доступен каждому и не требовал особых знаний.

Так что совет «зарубить на носу» звучал вполне практично: сделай отметку, чтобы потом не оправдываться забывчивостью. Со временем реальный предмет исчез из обихода, а выражение осталось и превратилось в призыв крепко запомнить что-то важное. Так что никто никому нос не рубил. По крайней мере, в этом выражении.

«Это вам не хухры-мухры»: Почему хухры — это круто?

История происхождения фразеологизма «не хухры-мухры»: откуда оно взялись и что это значит? Фото © Gemini Nano Banana

«Это вам не хухры-мухры!» — говорят, когда хотят подчеркнуть серьёзность дела, важность человека или ценность какого-то достижения. Но стоит задуматься, и возникает закономерный вопрос: а что вообще такое, эти самые хухры-мухры? Точного ответа у лингвистов нет, но большинство исследователей сходятся в одном: выражение построено на игре слов и народной языковой традиции создавать шуточные рифмованные пары. В русском языке таких примеров немало: «шуры-муры», «тяп-ляп», «фокус-покус», «штучки-дрючки».

Существует версия, что слово «хухря» в некоторых русских говорах могло означать неряшливого, незначительного или никчёмного человека. Отсюда выражение «не хухры-мухры» приобретает вполне понятный смысл: речь идёт о чём-то важном, солидном и достойном уважения, а не о какой-то ерунде. Со временем первоначальный оттенок значения стёрся, а сама фраза стала использоваться как универсальный способ добавить вес сказанному.

В какой ещё просак мы попадаем?

История происхождения выражения «попасть впросак»: почему это опасно? Фото © Gemini Nano Banana

Ещё одно выражение, которое сегодня звучит довольно безобидно. А вот несколько веков назад с вами бы не согласились. Просак был вполне конкретным устройством — станком для скручивания канатов. Если мастер работал неосторожно, одежду или волосы могло затянуть между верёвками. Ситуация получалась крайне неприятной и часто опасной.

Для работников канатных мастерских это была не фигура речи, а вполне реальный риск получить травму. Достаточно отвлечься на секунду или потерять бдительность, чтобы оказаться в беде. Постепенно оно закрепилось за любыми неловкими обстоятельствами, в которые человек попал по собственной ошибке. Сегодня мы говорим «попал впросак», когда кто-то оказался в смешной или неудобной ситуации, хотя изначально последствия могли быть куда серьёзнее.

«Заморить червячка»: Не надо ли провериться на глисты?

Что значит заморить червячка? Несколько версий происхождения выражения. Фото © ChatGPT / Анна Московко

Если вы морите червячка, то проверяться на глистов не нужно (хотя лишним никогда не бывает). Может показаться, что это выражение действительно связано с какими-то внутренними паразитами. Но на самом деле история гораздо интереснее. По одной из популярных версий, выражение пришло из французского языка. Фраза tuer le ver буквально переводится как «убить червяка». Так раньше называли привычку выпить немного вина натощак перед едой. Позже значение смягчилось и стало означать лёгкий перекус перед основным приёмом пищи.

Существует и более широкое объяснение: в старину чувство голода нередко представляли как некое живое существо, которое «грызёт» человека изнутри. Подобные образы встречаются в разных европейских языках. Поэтому идея «успокоить» или «заморить» этого условного червячка казалась людям вполне понятной. Сегодня выражение окончательно потеряло связь со своим происхождением и вызывает разве что улыбку. Хотя по-прежнему идеально подходит для ситуации, когда до полноценного обеда ещё далеко, а перекусить хочется уже сейчас.

«Гужом не вышел — так и на дюж»: А это что вообще значит?

Что значит поговорка «гужом не вышел — так и на дюж»: Кто такой гуж и при чём тут ремень? Фото © ChatGPT / Анна Московко

Эту поговорку сегодня услышишь нечасто, поэтому многие вообще не понимают, о чём речь. А между тем ещё сто-двести лет назад её смысл был вполне очевиден. Гужом называли прочный кожаный ремень или петлю в конской упряжи. Деталь была небольшой, но крайне важной: если гуж порвётся, вся упряжь может выйти из строя. Поэтому для его изготовления выбирали только крепкую кожу и тщательно проверяли качество работы.

Отсюда и появилось выражение «гужом не вышел» — то есть не подошёл по качеству, недотянул до нужного уровня. Позже поговорку продолжили словами «так и на дюж». Слово «дюж» связано со старым понятием «дюжий» — крепкий, сильный, годный к тяжёлой работе. Получался своеобразный народный вердикт: если человек не справился даже с простой задачей, то и на более серьёзное дело рассчитывать не стоит.

«Драть как Сидорову козу» — живодёрство или влияние арабов?

Почему говорят «драть как Сидорову козу»? Самые необычные версии происхождения поговорки. Фото © Gemini Nano Banana

Если сегодня сказать, что кого-то «драли как Сидорову козу», все поймут: речь идёт о жёсткой взбучке. Но кто такой Сидор и почему его коза стала символом сурового наказания — вопрос куда интереснее. Лингвисты, увы, до сих пор не пришли к единому мнению. Самая распространённая версия связана с тем, что в народной речи Сидором часто называли зажиточного, но очень скупого и сварливого хозяина. Считалось, что такой человек мог без жалости наказать даже собственную козу за малейшую провинность. Например, если она забралась в огород и потоптала посевы.

Есть и более экзотическая гипотеза. Некоторые исследователи предполагают, что никакой козы изначально не существовало, а выражение произошло от арабского оборота «садар каза», связанного с судебным приговором и телесным наказанием. Со временем иностранные слова могли исказиться до привычной русскому уху «сидоровой козы». Правда, эта версия считается спорной и не получила всеобщего признания.

Любопытно, что сама коза в русском фольклоре редко была положительным персонажем. В пословицах и сказках она обычно выступает существом вредным, упрямым и склонным к неприятностям. Возможно, поэтому именно коза оказалась идеальным кандидатом на роль вечной жертвы народного воображения. А ранее Life.ru поделился 7 неожиданными лайфхаками СССР и зачем лить пиво на грядки!

Мы уже не вытачиваем балясины и не готовим баклуши для деревянных ложек. Никто не носит с собой деревянный «нос» для заметок и не верит всерьёз, что икота — это проделки нечистой силы. Но язык оказался сильнее времени. Поэтому, когда в следующий раз кто-то будет спустя рукава бить баклуши и точить лясы, а вы попросите его зарубить себе на носу важную информацию, вспомните: за каждой такой фразой скрывается маленькая история из жизни людей, которые жили задолго до нас.