25 миллионов фанатов: Как русский гимнаст снял выступление в китайском цирке своими глазами и проснулся популярным Оглавление Как Денис попал в китайский цирк О трюках и рекордах О трогательных воспоминаниях и будущем Обычное видео из закулисья китайского цирка, снятое на подаренную друзьями камеру, неожиданно набрало около 25 миллионов просмотров и сделало Дениса звездой не только в Китае. Как гимнаст справляется со славой и какие у него планы теперь? Узнал Life.ru. 15 июня, 15:40 Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blanttana, © ChatGPT

Денис Свидинский уже несколько лет выступает в китайском цирке, исполняя трюки на большой высоте. Неожиданно для себя артист стал интернет-звездой после того, как ролик с одним из его выступлений набрал около 25 миллионов просмотров. Как так получилось? Гимнаст нам рассказал, что всё началось с обычных видео, которые он снимал на камеру 360 градусов по большей части для себя. А теперь Денис мировая звезда! Life.ru узнал у талантливого парня, как тот оказался в китайском цирке, чем местные шоу отличаются от российских и как изменилась жизнь Дениса после обретённой из-за видео популярности.

Как Денис попал в китайский цирк

Фото © из личного архива Дениса Свидинского

Денис Свидинский — 23-летний артист цирка родом из сибирского города Кемерова. Со спортом его жизнь связана с самого детства: в гимнастику привели родители, когда сыну было всего четыре года. Денис рассказывает, что в цирке он оказался случайно — во время занятий спортивной гимнастикой в Кемерове активно выступал на соревнованиях и завоёвывал медали, однажды ему позвонил давний знакомый, который раньше занимался у того же тренера, и предложил попробовать свои силы в цирке братьев Запашных в Москве.

«Недолго раздумывая, согласился. Так я отработал около полугода у братьев Запашных на проспекте Вернадского, а затем попал в воздушный полёт — в направление, которым занимаюсь и сейчас. Мы гастролировали по разным городам России, репетировали, работали, но в итоге нам не предложили тот контракт, который обещали изначально. Тогда многие ребята начали уходить в другие цирки, и я тоже увидел объявление о наборе команды в Китай», — отмечает Денис.

Фото © из личного архива Дениса Свидинского

Так началась международная карьера Дениса. При этом, как отмечает артист, изначально у него не было цели переехать именно в Китай — его в целом привлекала возможность путешествовать, знакомиться с новыми странами, культурами и получать профессиональный опыт. Говоря о специфике работы в китайском цирке, Денис отмечает, что местная индустрия заметно отличается. Например, в Китае преобладают масштабные шоу, однако сами представления значительно короче.

«В основном здесь проходят очень масштабные, крупные шоу, и длятся они не так, как в странах СНГ. У нас обычно есть первый акт, второй акт, и программа идёт примерно два-три часа. Здесь же, в Китае, чем короче, тем, так сказать, лучше: лучше сделать несколько шоу в день и собрать больше зрителей, чем одно шоу растягивать на три часа. Китайский народ тоже немного своеобразный — долго они не высиживают», — рассказывает гимнаст.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blanttana

Денис также отмечает, что если в России цирковые представления проходят чаще всего по выходным, то в Китае же они проходят практически ежедневно. В обычные дни может быть два-три шоу, а в праздничные периоды и по выходным их количество нередко увеличивается до трёх-четырёх в день. «Сам темп жизни циркового артиста в Китае значительно отличается от того, что есть в наших странах. Здесь мы каждый день работаем и также репетируем. Если, допустим, одно представление в день, то мы приходим, репетируем, отрабатываем шоу и, грубо говоря, полдня остаётся свободным. В России же по будням артисты в основном только репетируют, а уже в выходные дни дают свои представления», — делится Денис.

По словам артиста, его команда в основном состоит из представителей стран СНГ — России, Беларуси, Казахстана, Украины и других. В масштабе всего цирка, как отмечает Денис, с ними также работают артисты из стран Африки и Южной Америки.

О трюках и рекордах

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blanttana

За годы карьеры Денис успел попробовать себя в различных направлениях — от акробатической дорожки и батута до встречных качелей. «Воздушный полёт — это именно та среда, где гимнаст может показать все навыки, полученные в спортивной гимнастике. Поэтому мне очень полюбился этот жанр: высота, масштаб, ощущение полёта — всё это по-настоящему захватывает. Именно воздушный полёт остаётся жанром, которым я восхищаюсь, в котором работаю и которым по-настоящему горжусь», — признаётся артист.

Популярность Денису принёс видеоролик, который собрал около 25 миллионов просмотров в социальных сетях. По словам артиста, это произошло совершенно случайно после того, как друзья по команде подарили ему камеру с обзором 360 градусов. Сначала он просто снимал рабочие будни и репетиции, но затем решил закрепить камеру на груди во время выполнения трюка. «Первый раз я надел камеру себе на грудь, снял простой трюк, и это видео неожиданно залетело именно за счёт необычного формата. До этого я тоже снимал ролики — там была просто красивая картинка, кадры с нашей работы и мой рассказ за кадром, и они уже набирали просмотры. Но когда появилось видео с самим трюком и нашими разговорами, оно разлетелось гораздо сильнее. Всё это было во время Масленицы, и фраза про блинчики вообще родилась спонтанно — просто в какой-то момент я сказал, что хочу блинчиков», — делится артист.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blanttana

Говоря о реакции зрителей и коллег на его выступления, Денис отмечает, что жанр воздушного полёта является достаточно редким. «Сейчас этот жанр можно встретить относительно редко, особенно в странах СНГ таких номеров осталось буквально считаное количество, можно пересчитать по пальцам одной руки. А вот в Китае их достаточно много. Причём работают не только наши артисты, но и мексиканцы, хотя у них немного отличаются исполнение и сама конструкция реквизита. Поэтому и друзья, и коллеги всегда с интересом смотрят на такие масштабные воздушные жанры и очень хорошо о них отзываются», — рассказывает Денис, добавляя, что этот жанр обладает особым «вау-эффектом», который одинаково сильно действует как на обычных зрителей, так и на профессионалов.

На вопрос о том, называют ли его в цирке звездой, Денис отвечает улыбкой. Он рассказывает, что коллеги иногда подшучивают над ним после успеха роликов в Интернете и называют звездой, да и сам Денис относится к этому исключительно с юмором. «Мы уже давно привыкли друг к другу, поэтому часто шутим и подкалываем друг друга, и все разговоры про «звезду»— это скорее в шутку. Я бы точно не сказал, что я какая-то суперзвезда или сильнейший артист. У каждого своя работа, свой уровень и свои сильные стороны: что-то у меня получается лучше, что-то хуже, так же как и у других ребят. Поэтому я считаю, что каждый цирковой артист по-своему лучший в своём деле — именно поэтому он и выходит на манеж, показывая свои навыки и достижения», — отмечает он.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blanttana

Говоря о своих достижениях и самых сложных трюках, Денис отмечает, что воздушный полёт существует во множестве вариаций по всему миру — свои версии есть и у российских, и у мексиканских, и у китайских артистов, причём каждая школа использует собственную конструкцию реквизита и особую технику исполнения. «У каждого направления своя специфика: то, что выполняет китайский артист, мы не всегда сможем повторить из-за особенностей реквизита. То же самое касается мексиканских и российских полётов — везде свои правила, свои сложные элементы и свои рекорды. Лично у меня каких-то особых рекордов нет: я просто выполняю свою работу и делаю те сложные трюки, которые должны быть в нашем жанре. При этом в номере трюки не должны повторяться, поэтому мы постоянно распределяем их между собой и при необходимости можем подменять друг друга», — сказал артист, отмечая, что не склонен измерять успех спортивными рекордами или отдельными достижениями.

Получается, что для Дениса гораздо важнее профессиональный путь в целом — настоящим достижением он считает возможность работать в разных странах, знакомиться с новыми культурами и постоянно развиваться в профессии. Именно накопленный опыт и география выступлений, по его мнению, лучше всего отражают уровень циркового артиста.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blanttana

Мастер-классы для китайских коллег Денис не проводит. Он объяснил, что это связано прежде всего с различиями в структуре номеров и используемом оборудовании. «У них просто свой набор трюков, а у нас — свой. Конечно, мы можем что-то друг другу подсказать, но вникать и вмешиваться в чужой номер не стоит потому, что у каждого всё устроено по-своему и работает по-разному», — делится Денис.

О трогательных воспоминаниях и будущем

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blanttana

Самым трогательным воспоминанием за всю карьеру Денис называет своё первое выступление в России. Он рассказал, что дебют воздушного номера состоялся в Курске после долгих месяцев подготовки и репетиций. Когда представление завершилось, к артистам подбежала женщина с маленькой дочкой и вручила каждому цветы. «Тогда я действительно растрогался и даже пустил слезу. Это был невероятно запоминающийся момент, который до сих пор остаётся у меня в памяти», — признаётся артист.

Говоря о будущем, Денис признаётся, что его мечты связаны не только с цирковой ареной — он хотел бы продолжить путешествовать по миру, работать в разных странах и знакомиться с новыми культурами. Кроме того, важным направлением для него стали социальные сети. Гимнаст рассказал нам, что стремится показывать зрителям современную закулисную жизнь цирка и разрушать устаревшие представления об этой сфере.

«Цирк в наше время уже немного другой: он всё больше превращается не в классический цирк, каким мы его привыкли представлять, а в масштабные шоу с современными технологиями, роботизированной техникой, фаер-шоу и другими эффектами. И мне, наоборот, хочется рассказывать об этом, показывать закулисье и делиться своим опытом и эмоциями с как можно большим количеством людей», — заключил Денис.

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