От ретростиралки до ретроюбки: как московскому дизайнеру удаётся жить в эстетике 60–80-х, пока весь мир сходит с ума по ИИ Диана вернула шик 60-х в 2026 год и одевается исключительно в винтаж! Москвичка поделилась с Life.ru своим необычным образом жизни: как она обходится без современных удобств и техники, что её привлекает в той эпохе и какая реакция у людей на её стиль. 27 мая, 14:30 Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doppelartist

Москвичка Диана Греб превратила любовь к ретро в полноценный образ жизни: она не пользуется современной бытовой техникой, а собирает и использует устройства из прошлых десятилетий, носит винтажную одежду, делает ретропричёски и делится необычными образами в соцсетях. Диана рассказала Life.ru, что привлекает её в эпохах 60, 70 и 80-х годов, как она собирает свою коллекцию и как окружающие реагируют на её необычный стиль.

Диана Греб называет себя ретровизуализатором. Она живёт в Москве, работает графическим дизайнером и скоро отметит 30-летие. Но её квартира и стиль жизни будто существуют вне времени: девушка не пользуется современной бытовой техникой, а собирает и использует устройства из прошлых десятилетий.

«Меня привлекают скорее три десятилетия — 60, 70 и 80-е, хотя из этих трёх декад 80-е мне импонируют чуть меньше. В этих десятилетиях меня привлекает всё целиком: мода, музыка, фильмы, идеи того времени, стиль жизни, настроения, принципы. Мода, кино и музыка — это зеркала эпохи», — рассказывает Диана.

Большую часть винтажной техники девушка сегодня находит через Интернет или на одной любимой барахолке, адрес которой предпочитает держать в секрете. Раньше она часто ездила по блошиным рынкам и винтажным развалам, но теперь признаётся: времени стало меньше, а Интернет позволяет найти практически всё необходимое. «Раньше было больше времени, сил и желания, а сейчас всё, что мне нужно, я нахожу в Сети — этим и живу», — рассказала Диана.

Коллекция винтажной техники Дианы впечатляет — в её квартире есть холодильник, стиральная машина, телевизор, микроволновка и газовая плита. А ещё — советские миксеры, кофемолка и кофеварка, вафельница, тостер, швейная машина, увлажнитель воздуха, фены, электробигуди, пылесос, сушилка для рук, гирлянды, крутящееся основание для ёлки, косметический прибор, который нагревается для лучшего впитывания крема, плёночный фотоаппарат, диапроектор, фотоувеличитель, лава-лампа, виниловый проигрыватель и электромассажёр.

Девушка признаётся, что для неё ценна каждая вещь в коллекции. Она отмечает, что потеря или поломка любого предмета для неё одинаково болезненна. Если говорить о действительно редких экземплярах, то особенно девушка выделяет винтажный увлажнитель воздуха и картофелечистку — такие предметы, по её словам, очень редко встречаются. «Есть ещё сушуар Phillips 60-х годов, крайне незаурядная вещь в наших краях. Но на Западе не редкость», — отмечает она.

При этом вся техника в её доме — не экспонаты «для эстетики». Диана подчёркивает, что старается использовать абсолютно все предметы по назначению. Если что-то ломается, она обязательно ремонтирует это сама или отдаёт мастерам на восстановление.

По словам нашей героини, она долго шла к своему сегодняшнему образу. Диана рассказывает, что ещё в школьные годы постоянно экспериментировала со стилями и эпохами, пытаясь понять, какой стиль действительно ей близок. «Со временем я училась у самой себя и постепенно приходила к пониманию, что нужно для идеального ретрообраза. Важно всё: и одежда, и причёска, и аксессуары. Часто вижу девушек, которые одеваются в ретростиле, но упускают какую-то деталь, и тогда образ рушится. Возможно, это сделано намеренно, а возможно, кто-то, как и я когда-то, ещё только идёт к своему образу», — отмечает Диана.

Большую часть гардероба Диана собирала буквально по крупицам в течение многих лет. Что-то находила в Сети, а некоторые вещи ей отдавали знакомые из старых бабушкиных шкафов. «Есть вещи, найденные просто на улице, — нетронутые, пролежавшие всю жизнь в чемоданах и никому не нужные», — рассказывает Диана.

В соцсетях Диана появляется в разных образах, хотя признаётся, что сейчас публикации в социальных сетях для неё стали менее спонтанными и почти всегда несут определённую идею. Например, до недавнего времени у неё активно развивался аккаунт, посвящённый спорту и скейт-культуре, где она носила более простую и удобную скейтерскую одежду из массмаркета — винтажные вещи для скейт-парка она считала слишком ценными.

«Я себе такое не могла позволить, поэтому приходилось покупать то, что не жалко, — массмаркет. Но на своей ретространице я появляюсь в той одежде, которую ношу и в повседневной жизни. В моих сторис есть неофициальная рубрика «Модный приговор», где я выкладываю свои рабочие образы на суд подписчиков. Но иногда могу появиться и в растянутой футболке — могу себе позволить», — делится девушка.

На улицах, по словам девушки, реакция людей напрямую зависит от того, насколько экстравагантным получился образ. В целом она не ощущает к себе чрезмерного внимания, хотя иногда прохожие подходят сделать комплимент или задать вопрос.

Диана отмечает, что люди, увлечённые эстетикой 60–70–80-х годов, действительно существуют и их много, хотя назвать это полноценным комьюнити сложно. «Но не все они ведут соцсети — часто это довольно скрытные люди. Всех, кто ведёт соцсети по направлению 60–70-х, я, наверное, знаю даже лично. Хотя уверена, что тех, кто действительно «шарит», но при этом не ведёт соцсети, намного больше», — рассказывает девушка.

Сама Диана тоже называет себя человеком закрытым и признаётся, что редко общается с кем-либо не из своего круга друзей. Она не состоит в клубах по интересам, однако поддерживает общение с единомышленниками онлайн. Иногда девушка посещала тематические вечеринки «Другие 60-е», Magnetunes или мероприятия от Moscow Mod Scene, посвящённые культуре прошлых десятилетий. «Иногда мне хочется, чтобы мероприятий по любимым эпохам было больше, но чаще я думаю, что лучше моим эпохам оставаться вне глаз массового интереса», — отметила Диана.

