Spasiba, maman de Valeria: Как переводчица провела урок для французских детей и очаровала их русским языком Оглавление «То, что мы называем «детским садом», во Франции называется сразу «школой». Как появилась идея провести урок о русском языке для французских школьников Что было самым удивительным во время урока Ирина провела для французских школьников необычный урок о русском языке: дети знакомились с кириллицей, искали свои имена на русском, рассматривали матрёшек и угощались пряниками, а в конце хором говорили: Spasiba, maman de Valeria. А что ещё было интересного? 6 июня, 05:00 Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lingua.ira, © Shutterstock / FOTODOM / N.Savranska, Svet foto

Переехавшая во Францию Ирина по просьбе школьной учительницы провела для детей необычный урок, посвящённый кириллице, русскому алфавиту и культуре. На занятие она принесла матрёшек, интерактивный алфавит, глобус, пряники и баранки, а школьники с интересом изучали незнакомые буквы, искали свои имена, написанные по-русски, и наперебой задавали вопросы. Ирина рассказала Life.ru, как прошёл такой необычный урок и что понравилось французским школьникам больше всего в русской культуре и языке.

«То, что мы называем «детским садом», во Франции называется сразу «школой».

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lingua.ira

Ирина родом из Москвы и по профессии является переводчиком-синхронистом. До переезда за границу она работала на крупных мероприятиях, а также переводила для известных мировых брендов. Также девушка занималась и литературными проектами: на её счету 12 переведённых с английского языка книг для издательства «Эксмо», среди которых работы по саморазвитию и лидерству.

Во Францию девушка с семьёй переехала в августе 2023 года. По словам Ирины, толчком к переезду стали работа её мужа и её хорошее знание французского языка и дипломы переводчика. Сейчас героиня Life.ru воспитывает двух дочерей: старшей шесть лет, она родилась ещё в Москве и сегодня учится в подготовительном классе французской школы, а младшей всего один год, и она появилась на свет уже после переезда семьи во Францию.

Говоря об обучении детей во Франции, Ирина рассказывает: «Интересно то, что то, что мы называем «детским садом», во Франции называется сразу «школой». Понятия «садик» как такового у французов нет (либо «ясли» — то, что до 3 лет). И уже с 3 лет в школах у деток есть небольшие парты, с 4 лет их методично учат правильно держать карандаш, начинают учить писать. А в 6 лет у детей, в том числе у моей дочки, уже полноценные уроки за партами. Их учат писать курсивом, они пишут диктанты на слух, на память. Шестилетки занимаются математикой, решают примеры, считают столбиком», — отмечает она, добавляя, что её старшая дочь учится в классической французской школе, где 99% детей — французы, но также есть русские дети, переехавшие в страну с родителями 1–3 года назад, и детки из смешанных семей.

Как появилась идея провести урок о русском языке для французских школьников

Фото © Из личного архива Ирины

Идея провести урок о русском языке появилась благодаря учительнице дочери Ирины. На одном из первых родительских собраний педагог рассказывала о методиках обучения, которые используются в подготовительном классе. В течение года дети работали над большим проектом — создавали собственную книгу, посвящённую письменностям мира: они изучали разные алфавиты и системы письма, знакомились с латиницей, арабской вязью, китайскими иероглифами и даже посещали музей, где узнали о древнеегипетской письменности.

Узнав, что в классе учится русскоязычная девочка, учительница предложила Ирине рассказать детям о русском алфавите и кириллице. «Я, разумеется, сразу согласилась. Мне даже показалось, будто я всю жизнь ждала такую возможность — возможность проявиться в плане культурного наследия. И мне очень хотелось, чтобы одноклассники моей дочери поняли, почему она как будто бы от них отличается, что именно её отличает от них. В первую очередь — её родной язык», — отмечает девушка.

Фото © Из личного архива Ирины

Ирина рассказывает, что начала продумывать урок практически сразу после разговора с учительницей. Одним из главных предметов, которые она решила взять с собой, стал глобус. Ей хотелось показать детям, где находится Россия относительно Франции, объяснить, что это самая большая страна в мире, и помочь ребятам представить её на карте не как что-то далёкое и абстрактное, а как реальное место, откуда приехала её семья.

Также девушка составила таблицу, где каждой букве русского алфавита сопоставила французское звучание. Этот материал она распечатала, оформила и использовала во время занятия, чтобы детям было проще понять, как читаются русские буквы. По её словам, на создание такого пособия ушло около двух с половиной часов. «Например, если буква А соответствовала звуку А, который есть практически в любом алфавите, то букву Б, которую я называю «палочкой с кепкой и животиком», я объясняла через соответствующие звуки французского алфавита», — делится она.

Ирина подчёркивает, что подготовленная ею таблица — это специально упрощённая версия соответствия русских букв французским звукам, чтобы был материал понятным именно для маленьких детей. Фото © Из личного архива Ирины

Кроме того, Ирина принесла на урок интерактивный русский алфавит с кнопками и музыкальными элементами — яркая электронная азбука вызвала у детей настоящий восторг. Также девушка показала французским школьникам матрёшек, которые произвели на детей большое впечатление. По её словам, во Франции они известны как «русские куклы», и многие ученики, вероятно, видели их впервые. Но всё равно с интересом рассматривали и разбирали матрёшек, причём увлечены были не только девочки, но и мальчики.

У меня всё было очень интерактивно. Это была не лекция, а целый час интерактива, всё это время я задавала детям вопросы, подходила к каждой парте и общалась с ними. Они очень ласково называли меня «мама Валерии». Ирина Героиня Life.ru, переводчица

Рассказывая о самом уроке, Ирина отмечает, что всё прошло намного лучше, чем она ожидала. По её словам, перед занятием она готовилась к тому, что шестилетние дети будут отвлекаться и вести себя как дошкольники, однако её приятно удивила их дисциплина и внимательность. «Я начала с того, что познакомилась с детьми и спросила, знают ли они, кто я такая и зачем пришла. Потом достала глобус и начала разговор о том, что есть в мире, где находятся разные страны. Просила показать Францию, вспомнить другие страны, а потом рассказала про Россию и объяснила, что язык, на котором мы с дочкой говорим, называется русским», — вспоминает она.

Видео © Из личного архива Ирины

Как рассказывает девушка, особенно детям понравилась игра, в которой нужно было находить сходства между русскими и французскими буквами. Например, дети обратили внимание на то, что русская буква «И» похожа на перевёрнутую латинскую «N», а латинская «H» напоминает русскую «Н». Затем Ирина предложила ещё одну игру — найти буквы, похожие на цифры. Дети быстро заметили, что буква «О» напоминает ноль, а буква «З» похожа на цифру три. Особенно их заинтересовала буква «Ю», которая похожа на число десять. Ирина признаётся, что сама никогда не замечала такого сходства и была приятно удивлена детской наблюдательности. Большое впечатление на школьников также произвели и некоторые буквы, например, многих удивила буква «Ж», которую они раньше никогда не видели.

Потом мы ещё поиграли. Я принесла имена каждого ученика, написанные по-русски. Все имена были напечатаны на отдельных бумажках, я их перемешала и случайным образом раздала детям. Их задачей было, используя алфавит, который я принесла, понять, что это за имя. Ирина Героиня Life.ru, переводчица

По словам девушки, ей особенно приятно было наблюдать за своей дочерью: девочка уже умеет читать по-русски, поэтому активно помогала одноклассникам разбираться с буквами и искать нужные имена. «Для меня это был просто невероятно трогательный опыт», — отмечает наша героиня.

Ирина также признаётся, что её поразило, насколько много внимания и энергии требует работа учителя: за один час она почувствовала, насколько много усилий нужно, чтобы удерживать внимание целого класса, вовлекать детей в задания и одновременно чему-то их учить.

Что было самым удивительным во время урока

Фото © Из личного архива Ирины

Ирина рассказывает, что больше всего её удивила подготовленность детей: несмотря на то что это были шестилетние ребята, они уже знали, что язык, на котором она разговаривает с дочерью, называется русским. Также её поразила дисциплина в классе: дети внимательно слушали, поднимали руку перед тем, как задать вопрос, и очень уважительно относились к гостю.

Учитывая, что это были шестилетки, для меня было поразительно, что дети действительно поднимали руку, прежде чем что-то спросить. Им хватало одного взгляда учителя, чтобы понять, что сейчас не нужно выкрикивать и стоит подождать. Ирина Героиня Life.ru, переводчица

Отдельно она отмечает поддержку учительницы — французский педагог не просто присутствовала на уроке, а активно помогала: делала заметки, подсказывала нужные формулировки и участвовала в обсуждении.

Ещё одним трогательным моментом стала реакция детей на русские угощения: в конце урока Ирина раздала им пряники и глазированные баранки, которые заранее купила в русском магазине. Школьники были настолько рады, что просили взять угощение для друзей и даже для учителей. «Очень приятно было в конце, как они меня благодарили. Они буквально налетели на меня всей толпой, обняли, мне даже пришлось присесть к ним. Они говорили: Merci, maman de Valeria, — и это было очень трогательно», — вспоминает она.

Фото © Из личного архива Ирины

Также Ирину приятно удивило, что подготовленный ею русско-французский алфавит не убрали после урока: учительница попросила оставить его в классе, и теперь он висит на стене. «Если бы я знала, что этот плакат будет там висеть и что он не просто послужит мне один час, я бы, конечно, оформила его красивее и аккуратнее. Но тогда я совершенно на это не рассчитывала, поэтому он там висит такой неидеальный, с карандашными пометками и подписями», — рассказывает Ирина.

Отвечая на вопрос Life.ru о планах провести ещё раз подобный урок Ирина рассказывает, что с большим удовольствием поучаствовала бы в подобных проектах. После переезда во Францию она активно включилась в деятельность русской школы в Лионе, которая существует уже более двадцати лет: её дочь посещает там развивающие занятия, в том числе по русскому языку и грамоте, а сама Ирина вошла в состав администрации школы на волонтёрских началах.

«Мне всегда было интересно поддерживать уровень русского языка, культурного воспитания, образованности и русской грамотности у наших детей, особенно в условиях эмиграции и удалённости от родины. Мы хотим не только чтобы дети говорили с нами по-русски, но и чтобы у них сохранялся интерес к своей культуре и была собственная причина пользоваться русским языком», — отмечает Ирина.

Хотите ещё такие материалы? Подписывайтесь на WOW в МАХ.