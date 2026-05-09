«Небо — наша территория»: Life.ru рассказывает о единственной в РФ женской пилотажной группе «Барсы» Оглавление Как Анастасия стала пилотом единственной в РФ женской пилотажной группы 400 девушек на первом кастинге Как семья восприняла такое необычное увлечение Сложные моменты На каких самолётах летают девушки Состав женской пилотажной группы «Барсы» Ритуалы и традиции «После такого ты обязана за меня выйти замуж» «Наша пилотажная группа дарит красоту строевых полётов и группового пилотажа» Девушки, которые заставляют небо дрожать. В России есть всего одна пилотажная группа, где почти все пилоты — женщины. Эксклюзивно для Life.ru пилот Анастасия рассказала, каково это — быть одной из самых уникальных лётчиц страны. 9 мая, 10:00 Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / begunshklyarova, © VK / Пилотажная группа Барсы || Сургут

Женская пилотажная группа «Барсы» уже десять лет остаётся уникальным явлением в российской авиации: это единственная группа в России, где все пилоты, за исключением капитана, — женщины. Когда-то на первый кастинг пришло почти 400 претенденток. Сегодня «Барсы» базируются на аэродроме Боровая в Сургуте и не только оттачивают высший пилотаж, но и создают особые воздушные проекты — например, ежегодно 9 Мая они поднимают в небо Бессмертный полк, вывешивая фотографии героев Великой Отечественной войны. О том, как девушки приходят в пилотаж, тренируются и с какими трудностями сталкиваются, эксклюзивно для Life.ru рассказала участница группы «Барсы», пилот Анастасия.

Как Анастасия стала пилотом единственной в РФ женской пилотажной группы

26-летняя Анастасия Бегункова — пилот первой и единственной в России женской пилотажной группы «Барсы». Группа существует уже более десяти лет и базируется на аэродроме Боровая в Сургуте. Кроме того, все пилоты в группе, кроме капитана, — девушки.

Анастасия рассказывает, что в пилотажную группу «Барсы» она попала неожиданно для самой себя: в 2018 году, будучи студенткой первого курса Сургутского государственного университета по направлению «Экономическая безопасность», она впервые пришла на аэродром. С детства её привлекали самолёты — военные, пассажирские, транспортные, — но о существовании спортивной авиации девушка тогда почти ничего не знала. «Оказавшись в такой обстановке буквально случайно, я сразу почувствовала отклик. И поскольку это был своего рода кастинг, я не рассчитывала, что выберут именно меня, — я просто искренне выражала восхищение и интерес», — вспоминает девушка.

Тогда же она познакомилась с создателем и главным руководителем пилотажной группы «Барсы» Евгением Барсовым, который развивает этот спорт в Ханты-Мансийском автономном округе. Девушкам провели экскурсию, познакомили с техникой и даже устроили им полёт. Именно тогда Анастасия впервые испытала перегрузки и даже немного потерялась в ощущениях — на мёртвой петле у неё темнело в глазах, так как она ещё не знала, как правильно держать тело в полёте. Несмотря на это, полёт её не испугал, а наоборот — окончательно влюбил в небо.

После знакомства девушек начали приглашать на аэродром по выходным, обучать основам и знакомить с самолётом Як-18Т — устойчивым прогулочным четырёхместным воздушным судном, на котором новички учатся летать. Вместе с Анастасией в группу пришла и её подруга Елена, с которой они вместе учились в университете и позже устроились работать в одну компанию. Сейчас девушки продолжают летать параллельно с основной работой. По словам Анастасии, она не выбирала этот путь специально — скорее всё произошло так, будто сама судьба привела её в авиацию. «Я действительно даже не мечтала, что такое могу получить, что такое вообще бывает, но так оказалось», — делится пилот.

При этом, как подчёркивает Анастасия, участие в пилотажной группе строится не на заработке или строгом отборе. Девушкам объяснили: если есть желание — инструкторы будут вкладываться в обучение, научат управлять самолётом и групповому пилотажу. Именно поэтому, по её словам, в их группе собрались совершенно разные девушки — с разными характерами, профессиями и хобби, историями и жизненным опытом, которых объединяет одно: искреннее желание летать.

400 девушек на первом кастинге

Анастасия отмечает, что попасть группу было непросто: ещё в 2014 году на большой кастинг пришло около 400 девушек, а в итоговый состав вошло всего семь человек. Сама девушка на него не попала, однако некоторые участницы первого набора — Снежана, Виктория и Надежда — до сих пор летают, и именно они рассказывали, насколько серьёзным был отбор. При этом, по словам девушки, никого ни разу не отчисляли — многие уходили сами уже во время обучения, так как авиация требует огромного количества времени, сил и полной вовлечённости. «После каникул мы сразу находили окна в учёбе и приезжали на аэродром, как только появлялась погода, — всё свободное время отдавали ему. Так продолжалось первые два года, и за это время мы уже попали в основной состав: кто-то из девочек ушёл, у кого-то не получилось справиться со страхами, у кого-то были переезды и другие причины», — вспоминает Анастасия.

Как семья восприняла такое необычное увлечение

Семья Анастасии восприняла её новое увлечение спокойно. По её словам, родственники привыкли к тому, что она постоянно участвует в каких-то активностях и «движухах», поэтому такая новость никого особенно не удивила. «Мне кажется, они до конца не понимали, насколько это глобально и масштабно: думали, что это просто кружок — научат летать на симуляторах или дадут помыть самолёт и отпустят. Но потом мы очень быстро попали в пилотажную группу, начались авиашоу, мероприятия, показы по телевизору и интервью. Теперь мной безумно гордятся все родственники, друзья тоже поддержали. Девчонки, с кем мы дружили и дружим, с самого первого момента нашего обучения выражали восхищение», — отмечает девушка.

Сложные моменты

Анастасия признаётся, что самым сложным в первые месяцы обучения оказался даже не страх высоты и не сами полёты, а постоянная нехватка времени и огромная вовлечённость в жизнь аэродрома. По её словам, тогда это почти не ощущалось: они были студентками, впереди было лето, а сам аэродром быстро стал для них вторым домом. Помимо тренировок там всегда было чем заняться — рыбалка, прогулки, катание на лодках и другая активность на свежем воздухе. «Также есть и всякая бытовая работа потому, что весь аэродром, по сути, держится на тех, кто туда приезжает: там нет сотрудников, и всё содержание — это инициатива людей, которым важно, в каких условиях они проводят свой досуг и свободное время», — рассказывает девушка.

По словам Анастасии, страха перед высотой или управлением самолётом у неё не было. Гораздо сильнее пугало огромное количество информации и необходимость одновременно контролировать десятки процессов. После изучения теории и знакомства с кабиной начались первые полёты, и тогда, вспоминает она, всё казалось почти сверхъестественным. Самолёт только начинал движение, а стрелки приборов уже постоянно менялись, показывая скорость, высоту и другие параметры. Даже минимальные отклонения были важны, и от этого приходилось находиться в постоянном напряжении. «Ты летишь в таком сжатом напряжении: смотришь на приборы, а инструктор говорит — смотри на горизонт, на визуальный полёт, на то, что вокруг тебя. И в первые часы налёта, когда мы только начинали обучение, это казалось чем-то сверхъестественным и невозможным, будто для этого нужна какая-то суперсила», — вспоминает пилот. Со временем, говорит Анастасия, напряжение уходит, а управление самолётом начинает ощущаться как гармония и особая «химия».

По словам девушки, её годовой налёт пока нельзя назвать большим — во многом из-за суровых погодных условий в Сургуте. Как она уточняет, это одна из особенностей их пилотажной группы: помимо того, что коллектив полностью женский, летать здесь приходится в довольно сложном климате. Полноценный сезон обычно начинается только в мае, а зимой полёты проходят редко — иногда всего несколько раз в месяц. «Сезон начинается в мае, и в это время ты спокойно после работы можешь приехать, полетать на тренировке, на контрольных проверках или просто для себя. В год выходит примерно часов 30 налёта потому, что мы летаем не как пассажирские самолёты из точки в точку — чаще это пилотаж над одной точкой, хотя при перелётах в другие города часы тоже набираются быстрее», — рассказывает Анастасия.

Один тренировочный полёт обычно длится около 20 минут. За это время пилоты успевают выполнить необходимые элементы, после чего делают перерыв и могут снова подниматься в воздух. При этом, как отмечает Анастасия, задача не в том, чтобы работать на износ или ставить экстремальные рекорды. Все тренировки проходят по чёткому плану под руководством тренера: сначала отрабатываются отдельные элементы, затем они объединяются в групповой пилотаж. «Мы не экстремалим, как Чкалов, и не ждём подвигов вроде пролётов под мостом или подобных трюков. Мы больше занимаемся, наверное, оздоровительными полётами — если сравнивать авиационный спорт с массовым спортом», — рассказывает пилот.

На каких самолётах летают девушки

Анастасия отмечает, что её путь в авиации начинался с самолёта Як-18Т — четырёхместного учебно-тренировочного самолёта, на котором будущих пилотов знакомят с базовыми принципами полёта. Именно на нём девушки проходили первые этапы обучения, изучали теорию и учились чувствовать самолёт. По её словам, примерно через полгода тренировок их пересадили уже на более спортивный самолёт — Як-52. Именно он стал для неё по-настоящему особенным.

Девушка признаётся, что до сих пор считает его своим любимым, и уверена, что будет скучать по нему всю жизнь. По её словам, этот самолёт даёт совершенно другое ощущение полёта: пилот сидит по центру кабины и чувствует, будто летит сам, а не просто управляет техникой. Анастасия сравнивает Як-52 с надёжным «классическим» автомобилем без лишней электроники. Помимо Як-52 у неё был опыт полётов и на других типах самолётов. Например, она летала на сверхлёгкой авиации, на СП-30, а также на Ан-2.

Состав женской пилотажной группы «Барсы»

Сейчас в основном составе пилотажной группы шесть девушек и один мужчина. При этом постоянный «костяк» команды — это шесть самолётов: одна из девушек обычно выступает в роли резервного пилота, а ещё две участницы временно находятся в декрете и занимаются воспитанием детей. Анастасия отмечает, что на аэродроме всегда много детей, и именно это ей особенно нравится.

В постоянный лётный состав входят сама героиня, её подруга Елена, а также Виктория, Снежана и Дарья. Елена в группе выполняет роль ведущего пилота — именно она отвечает за направление полёта, высоту, построение звена и подаёт команды во время выступлений, включая сигналы для дымов. Анастасия летает сразу за ней правым ведомым, а остальные девушки занимают свои позиции в строю. Замыкает группу инструктор по пилотажу Александр Мякишев. Также в команде есть курсант Полина, которая занимается уже больше двух лет. Девушка пришла на аэродром совсем подростком — ей было около 14–15 лет. Сейчас она продолжает обучение на Як-18Т и выполняет учебно-тренировочные полёты.

Анастасия отмечает, что у их пилотажной группы со временем появилась своя любимая песня — это трек Rise Up, который девушки случайно открыли для себя во время поездки в Тобольск в прошлом году. После тренировки они ехали из аэропорта в гостиницу, слушали музыку, и именно тогда заиграла эта песня. По словам героини, в тот момент она вдруг почувствовала, насколько сильно этот трек откликается всей их команде.

Ритуалы и традиции

Анастасия отмечает, что в авиации нет каких-то мистических ритуалов — в основном все традиции связаны с безопасностью, дисциплиной и подготовкой к полёту. Перед вылетом пилоты обязательно проверяют экипировку: удобную одежду, обувь, гарнитуру, подушки для кресла и все необходимые принадлежности. У каждой девушки есть свои привычки: кто-то летает в кепке, кто-то в солнцезащитных очках. Сама Анастасия предпочитает обходиться без них потому, что как ведомому пилоту ей важно иметь максимально широкий обзор.

«Но ритуал есть: обязательная подготовка и «пеший» разбор полёта, даже если летишь один — нужно заранее продумать план того, что будешь делать в небе. А когда тренировки групповые, это особенно важно потому, что в одном пространстве находятся несколько самолётов: нужно определить порядок взлёта и посадки, продумать все ситуации в воздухе, кто куда уходит и где кого наблюдать. Это и традиция, и, по сути, обязательное правило — без этого никак», — рассказывает девушка.

Есть у пилотов и ежегодные ритуалы. Например, каждый самостоятельно переукладывает свой спасательный парашют под контролем инструктора, который имеет специальное разрешение на проверку укладки. После зимы девушки достают парашюты из ангаров, просушивают их и заново собирают. Ещё одна традиция связана с празднованием Дня Победы. Каждый год к 9 Мая на самолётах размещают фотографии участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции и поднимают в небо «Бессмертный полк». Анастасия отмечает, что если говорить о самых забавных или необычных случаях, то вспомнить что-то действительно яркое непросто. Подготовка к полётам, тренировкам и выступлениям всегда проходит очень ответственно, поэтому внештатных или смешных ситуаций не бывает.

«После такого ты обязана за меня выйти замуж»

Как добавляет Анастасия, при знакомстве многие уже знают, что она пилот. Реакции при этом, по её словам, примерно одинаковы у всех — и у мужчин, и у женщин: удивление, вопросы о том, как пришла в профессию, где училась, насколько это сложно. Иногда встречается искреннее восхищение и поддержка, иногда — наоборот, критика, но чаще всего она остаётся за пределами личного общения и проявляется в Интернете. Вживую же подобного не происходит.

Анастасия также отмечает типичную ситуацию после полётов с мужчинами-пассажирами: сначала многие относятся скептически и не ожидают ничего особенного, но после посадки часто меняют мнение. Иногда это сопровождается шутливыми фразами вроде предложения «выйти замуж после такого полёта», которые давно стали привычной частью подобных разговоров для неё и других девушек из пилотажной группы.

«Наша пилотажная группа дарит красоту строевых полётов и группового пилотажа»

Анастасия отмечает, что главная цель их пилотажной группы вовсе не стремление к известности или желание показать себя — важнее всего дарить людям красоту полёта. «Так как мы всё-таки девочки, мы очень дисциплинированные и внимательно относимся к строям, стремимся к ровному, идеальному построению, поэтому наша пилотажная группа дарит красоту строевых полётов и группового пилотажа — просто для людей, чтобы у них был повод поднять голову к небу и полюбоваться», — добавляет девушка.

Особое значение имеет и сама площадка, на которой занимаются пилоты. Это открытое место, куда может приехать любой желающий. Достаточно найти его на карте и приехать даже с детьми на выходные. Гостей здесь встречают доброжелательно: проводят экскурсии, рассказывают об авиации, угощают чаем и создают комфортную атмосферу. Это пространство задумывалось как доступное для людей, чтобы авиация не казалась чем-то далёким и закрытым. Анастасия также упоминает, что большая часть создания этой площадки — заслуга Евгения Барсова.

